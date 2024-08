ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、かわいい絵柄で子供部屋にもおすすめな「綿混素材の洗えるキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「101匹わんちゃん/くまのプーさん/トイ・ストーリー/アリエル」綿混素材の洗えるキルトラグ

© Disney

サイズと価格:【約130×190】4,290円(税込)、【約190×190】5,790円(税込)、【約190×240】7,290円(税込)

※ずれ防止バンド付き

床暖房・ホットカーペット:使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

綿混素材で肌触りがよく、一年中快適に使うことができるキルトラグ。

わた入りで座り心地もやわらかです。

裏面四隅にゴムバンドが付いているのでズレる心配がなく、楽しいデザインで子供部屋でも活躍します!

ホットカーペットや床暖房に対応しているのもうれしいポイント。

デザインは全部で4種類ラインナップされています。

『101匹わんちゃん』

© Disney

『101匹わんちゃん』デザインのキルトラグ。

グレーが基調で、シックな雰囲気☆

一面には子犬たちや肉球、ロゴが総柄であしらわれています。

© Disney

子犬たちはちょこんと座ったり、走ったり、表情やポーズも様々で見ているだけで楽しい!

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインのキルトラグ。

パステル調の水色が基調でとっても爽やか☆

さらに風船を持って飛んでいる「くまのプーさん」と雲の総柄が賑やかで存在感があります。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」もパステル調のカラーで表現!

にっこりと優しい表情に癒やされます。

ディズニー&ピクサー「トイ・ストーリー」

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサーアニメーション「トイ・ストーリー」シリーズデザインのキルトラグ。

アイボリー地に、カラフルなアートがぎっしり!

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「レックス」「スリンキー・ドッグ」「ミスター・ポテトヘッド」「ミセス・ポテトヘッド」などの人気キャラクターが勢揃いしています。

© Disney / Pixar

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」たちは、イラスト風のポップなタッチでプリントされています。

『リトル・マーメイド』アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのキルトラグ。

一面、貝がらやヒトデなどの海のモチーフでいっぱい☆

アートは水色やピンク、黄色などの華やかなカラーが使用されています。

© Disney

「アリエル」とお友だち「フランダー」はシ、ルエットでデザイン。

海の中を泳ぐ「アリエル」の美しいシルエットに思わずうっとりとしてしまいそう。

ディズニーキャラクターのアートを総柄で落とし込んだお部屋のアクセントにぴったりなインテリア雑貨。

かわいい絵柄で子供部屋にもオススメな「綿混素材の洗えるキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 『101匹わんちゃん』や『トイ・ストーリー』など全4種類!ベルメゾン ディズニー「綿混素材の洗えるキルトラグ」 appeared first on Dtimes.