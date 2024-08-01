¡Úµð¿Í¡ÛËÙÆâ¹±É×»á¡Ö½ë¤µ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤«¡©¡×¤È¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ò¿´ÇÛ¡¡£²Ï¢ÇÔÃæ¤Îà¹¥ºàÎÁá¤òÄó¼¨
¡¡µð¿Í¤Î¸µ´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×»á¡Ê£·£¶¡Ë¤¬£±Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤É¤¦¤·¤¿¡©¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç£¶¡½£¹¤ÇÇÔ¤ì¤¿£··î£³£±Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¡£½é²ó£´¼ºÅÀ¤ÈÂçÍðÄ´¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾ÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÆâ»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤Îº¢¡¢°¤¤»þ¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤¯¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¤´À¤«¤¤¤ÆÅê¤²¤Æ¤¿¤±¤É½ë¤µ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¤«¡©¡×¤È°ÂÄê´¶È´·²¤À¤Ã¤¿º¸ÏÓ¤ÎÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½é²ó¤Î£´¼ºÅÀ¤ÏÄË¤¹¤®¤¿¤±¤É¡¢£¶²ó¤ÎÀô¤Î£´¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬Ã×Ì¿½ý¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£µð¿Í¥Ù¥ó¥Á¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¼ê¤òÂÇ¤Ä¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤Î¤Þ¤ÞÅê¤²¤µ¤»¤¿¤Í¡£ÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤âÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤â¡¢¤¹¤°¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤¸¤ãÅÓÃæ¤ÇÎÏ¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¶ì¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤ËÆ±¾ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¹¥ºàÎÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö°Ö¤á¤Ïºå¿À¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò£·¿ÍÅêÆþ¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢µð¿Í¤Ï£´¿Í¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤Î²æËý¤¬£±Æü¤ÎÂè£³Àï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤¿¡£