(MCU)でサノスに続く“ラスボス”級ヴィラン、役を演じていたジョナサン・メジャースは、自身のスキャンダルによってマーベル・スタジオから解雇されていた。『アベンジャーズ:カーン・ダイナスティ』と銘打たれていた2026年公開予定のクロスオーバー超大作は、『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』に改題され、悪役のドクター・ドゥームをロバート・ダウニー・Jr.が演じることが発表。メジャースのカーンはすっかりマルチバースの彼方へと飛ばされ、彼が集めるはずだった注目は全てダウニー・Jr.のドクター・ドゥームに移ることとなった。

ドラマ「ロキ」や映画『アントマン&ワスプ:クアントマニア』で、征服者カーンやその変異体たちを演じ、次なるマーベル最大の脅威をじっくり紹介していたメジャースだが、2023年3月に交際相手への暴行容疑で逮捕。内定していた役者の仕事は次々と飛び、ついにマーベル・スタジオからも首を切られた。12月に有罪判決を受けたが、2024年4月のでは禁固刑を免れ、現在は家庭内暴力に関する1年間の更生プログラムに参加している。秋からインディペンデント映画への主演撮影が始まり、これがとなる。

MCUのヴィランが征服者カーンからロバート・ダウニー・Jr.のドクター・ドゥームへとすげ代わったことに、メジャースは現在どのような思いでいるのか?パパラッチ系メディアとして知られる米は、白昼の路上を歩くメジャースへ行った直撃取材のビデオを公開。メジャースは「USA」と描かれた赤いキャップとサングラス、黒いタンクトップ姿のラフな出立で歩いている。征服者カーン役や、ボクサー役で出演した『クリード 過去の逆襲』(2023)、ボディビルダー役を演じていた未公開作『Magazine Dreams(原題)』のため身体をハードに鍛えていたが、現在もその筋肉はしっかり維持されていることがわかる。

メジャースは直撃レポーターから、「ロバート・ダウニー・Jr.がドクター・ドゥーム役としてマーベルに復帰することが発表されました。カーン役だったあなたの悪役を引き継ぐことになるようですが、マーベルの方針に傷ついていますか?」と、あまりにも直球な質問を路上でぶつけられている。メジャースはレポーターの方にやや苦笑気味の表情で顔を向け、「辛いですよ。そりゃそうですよ、もちろんです」と答えると、「カーンのことが大好きです。ドクター・ドゥームは邪悪です」と続けた。

レポーターが「ロバート・ダウニー・Jr.もエズラ・ミラーも、逮捕歴や重罪歴といったトラブルの過去があります。でも、あなたは軽犯罪だけです。彼らと同じような機会が与えられないのは、不公平だと思いますか?」との質問を続けると、メジャースは「そうだねぇ……」と少し思案し、「ミスター・ダウニーが忍耐と好奇心と愛情を持って迎えいられているのは、公平なことだと思いますよ。ミスター・ミラーも同じような扱いを受けています。彼らは芸術に従事すること、あのレベルでクリエイティブになることが許されている」と回答。そこに「僕にはそれがなかった」と苦笑のコメントを重ねた。

さらに「自分にも彼らと同じ機会が欲しいと思いますか?」と尋ねられると、「難しいですね」と明言を避ける。「どうしてだと思いますか?」と重ねて聞かれると、「ワーオ!」と驚くようなリアクションを取り、「わからないですよ」と、再び苦笑い。

最後に「征服者カーン役を取り戻したいと思いますか?」と聞かれると、「もちろん、もちろんですよ!」と熱っぽく返答した。「彼が好きなんです。さっきも言ったけど、彼が好き。カーンが好き。“在り続ける者”が好き。もしもファンが望み、マーベルが望むなら、やりますよ。もちろんです」。

MCUの物語の中では、征服者カーンがどうなるのか宙吊りになったままだ。果たしてドクター・ドゥームは、どのようにカーンから悪役の座を引き継ぐことになるのか?今後マーベル・スタジオがメジャースを再起用し、カーンが再登場することはあるのだろうか?、『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』は2026年5月、US公開。

