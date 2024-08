(MCU)のウィンター・ソルジャー/バッキー・バーンズのロン毛が復活することが、「サンディエゴ・コミコン2024」会場限定で上映された映像にて判明したと、米が報じた。

初代キャプテン・アメリカ/スティーブ・ロジャースの長年の相棒であるバッキーは、(2014)で洗脳戦士ウィンター・ソルジャーとして登場した際、長い髪をなびかせて戦った。ダークブラウンに艶めくロングヘアはバッキーのトレードマークとなり、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』(2016)でも健在。『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』(2018)『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)ではさらに伸び、肩に乗るほどのレングスとなっていた。

『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』で配信中 © 2024 Marvel 『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』ディズニープラスで配信中 © 2024 Marvel 『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』ディズニープラスで配信中 © 2024 Marvel

しかしドラマ「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」では、自慢のロングヘアをバッサリカット。先行公開されていた『サンダーボルツ*』コンセプトアートでも、バッキーはショートヘアとして描かれていた。

© 2024 MARVEL

ところが「サンディエゴ・コミコン2024」の会場限定で上映された『サンダーボルツ*』の特報映像では、ウィンター・ソルジャーのロングヘアが復活していたという。「彼のオリジナルの見た目が帰ってくる」と、映像を目撃したComicbook.comは知らせている。

ロングヘアのバッキー、ショートヘアのバッキー、それぞれに異なる魅力があるが、ウィンソル時代のどこか儚げなバッキーに思い入れがあるというファンは、『サンダーボルツ*』で懐かしいときめきが得られそう。ちなみに演じるスタンは、『サンダーボルツ*』でのバッキーについて「とても楽しい場所にいます」「ここが正しい居場所なのでしょう」と。変わり者集団の中で、長い髪と共にイキイキした姿が見られることになりそうだ。映画『サンダーボルツ*(原題:Thunderbolts*)』は2025年5月2日に米国公開予定。

