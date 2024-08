【魔々勇々 コミックス4巻】8月2日 発売予定価格:572円

集英社は、林快彦氏のマンガ「魔々勇々」の完結を記念して、8月2日発売のコミックス4巻に収録されている描き下ろし完結編を「少年ジャンプ+」で無料公開した。

「魔々勇々」は、林快彦氏が描く平穏な世界で役目を失った肩書だけの勇者・コルレオと魔王マママのファンタジー作品で、「少年ジャンプ2024年19号」で完結している。今回無料公開されたのは、コミック収録の【No.32】「走れ!!コルレオ」の描き下ろし完結編となる。

なお、8月2日に発売されるコミックス4巻では描き下ろしイラストも追加される。

