ミスタードーナツにて2023年に販売され人気を博した期間限定メニュー「白いポン・デ・リング」

2024年は「白いポン・デ・リング」から生まれた、新たな色と”やわっ、もっちり”食感を楽しめる「白いポン・デ・いちごみるく」3種が期間限定で発売されます☆

ミスタードーナツ「白いポン・デ・いちごみるく」

販売期間:2024年8月7日(水)〜9月上旬 ※順次販売終了予定

販売店舗:ミスタードーナツ全店(一部ショップ除く)

ミスタードーナツにて2023年に販売され「白いポン・デ・リング」が、2024年は新たな色に進化したドーナツ「白いポン・デ・いちごみるく」として登場。

白いポン・デ・リングの技術を使用することで、色鮮やかなピンク色を再現し、ピンク色の見た目と、いちごみるく風味の甘みを楽しめるドーナツ生地が使用されます。

生地の食感は、定番人気メニューである「ポン・デ・リング」のもちもち食感に対して、やわらかく、もっちりとした「やわ、もっちり」食感が特長。

ちぎった時の生地の伸びも楽しめるドーナツ3種を紹介していきます☆

白いポン・デ・いちごみるく とろ〜りいちごみるく

価格:テイクアウト 205円(税込)/イートイン 209円(税込)

一口で”いちごみるく”を感じることができる「白いポン・デ・いちごみるく とろ〜りいちごみるく」

もっちり食感のいちごみるく風味生地にとろ〜りとしたいちごみるくソースがコーティングされています。

全体をいちごみるくカラーで統一した、フォトジェニックなメニューです。

白いポン・デ・いちごみるく 練乳&クッキー

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

いちごみるく風味の生地にストロベリーチョコをコーティングした「白いポン・デ・いちごみるく 練乳&クッキー」

ストロベリーチョコの中には、あまーい練乳クリームを絞り、さらにサクサクなクッキーがトッピングされています。

バニラビーンズ入りの練乳クリームの甘みとサクサクなクッキーの食感が特長のドーナツです。

白いポン・デ・いちごみるく ダブルいちご

価格:テイクアウト 237円(税込)/イートイン 242円(税込)

いちごみるく風味の生地に甘酸っぱいいちごソースを使った「白いポン・デ・いちごみるく ダブルいちご」

ドーナツはストロベリーチョコでコーティングしてあります。

いちごの”へた”のチョコをトッピングして、見た目もいちごをイメージした一品です。

「白いポン・デ・リング」から生まれた、新たな色とやわっ、もっちり食感を楽しめるドーナツ。

ミスタードーナツにて2024年8月7日より販売が開始される「白いポン・デ・いちごみるく」の紹介でした☆

