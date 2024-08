株式会社ポケモンと沖縄県は、沖縄県の活性化に向け相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むことを目的とし、2024年8月1日(木)に連携協定を締結!

株式会社ポケモンと沖縄県は、沖縄県の活性化に向け相互に連携・協力しながら協働事業に取り組むことを目的とし、2024年8月1日(木)に連携協定を締結!

沖縄県の魅⼒発信・知名度アップ等によるブランド⼒の向上や、観光、県産品の振興をはじめとした沖縄県のプロモーション、スポーツ振興に関する取り組みを、両者で協⼒して進めていくことが発表されました。

こいぬポケモンのガーディが「おきなわ応援ポケモン」に就任

ゲーム『ポケットモンスター』シリーズに登場する、こいぬポケモン「ガーディ」が、「おきなわ応援ポケモン」に就任!

多くの方々が沖縄県のさまざまな場所を訪れ、たくさんの魅力を発見していただけるよう、「ポケモンローカルActs」の活動を通して、ガーディが沖縄県を盛り上げていきます。

ガーディについて

No.58 ガーディ

■タイプ:ほのお

■分類:こいぬポケモン

■高さ:0.7m

■重さ:19.0kg

■特性:いかく / もらいび

ずかん情報

・人懐こく 誠実な 性格。敵には ほえて かみつき 追い払おうとする。(『ポケットモンスター 赤・緑』)

・ 自分より 強くて 大きな 相手にも 恐れずに 立ち向かう 勇敢で 頼もしい 性格。(『ポケットモンスター 金』)

青く透き通った海や世界自然遺産としても有名なやんばるの森などの豊かな自然に恵まれ、南洋のような温暖な気候が特徴の沖縄県。

沖縄県には、災いからの守り神として有名なシーサーに代表されるような、独自の歴史に育まれた文化が、今に至るまで継承されています。

自分より強くて大きな相手にも恐れず立ち向かう勇敢な性格で、県のイメージとぴったりなガーディが、魅力あふれる沖縄県を応援していきます。

ガーディのデザインでラッピングされたバスとゆいレールを運行

おきなわ応援ポケモンのガーディがラッピングされたバス4台と、ゆいレール1編成が2024年8月から運行を開始します。

バス

事業者:沖縄バス株式会社、那覇バス株式会社、株式会社琉球バス交通、東陽バス株式会社

運行開始:2024年8月より順次

運行エリア:各バス会社の運行する那覇市街の路線

沖縄バス株式会社

沖縄バスのカラーをモチーフとしたハイビスカスとモンスターボールの背景パターンに、様々なポーズのガーディたちを可愛らしくデザインしました。

那覇バス株式会社

那覇バスの車両カラーをイメージした虹色のデザインです。ガーディたちの様々な表情にフォーカスしています。

琉球バス株式会社

琉球バスの車両カラーをモチーフにしたカラフルなブーゲンビリアの背景に、躍動感あふれるガーディたちを描きました。

東陽バス株式会社

東陽バスのカラーを基調に、リュウキュウコクタンの道を颯爽と駆けるガーディたちを描きました。

ゆいレール

事業者:沖縄都市モノレール株式会社

運行開始:2024年8月より順次

運行エリア:那覇空港駅 - てだこ浦西駅

沖縄の伝統工芸である紅型をイメージした背景の中をガーディたちが踊るように遊び回っているデザインです。

ガーディとのコラボグッズ

今後沖縄県との連携協定に基づき、「県産品の振興」を⽬的として、沖縄県のさまざまな県産品とガーディがコラボした商品が発売されます。

第⼀弾として、かりゆしウェアや沖縄県を代表したお菓子などが登場。

これらの商品2024年8月以降、順次沖縄県内を中心に展開予定です。

※記載内容や商品デザインは今後変更となる場合がございます。

株式会社あざみ屋/かりゆしウェア(メンズ、レディース)

レッド / ブルー / ホワイトの3色展開予定

株式会社上間菓子店/すっぱいマン(たねあり / たねなし)

人気のお菓子、すっぱいマンもガーディデザインに!

南風堂株式会社/ガーディ黒糖プリントクッキー

黒糖プリントクッキーもかわいいガーディのパッケージになって登場します。

有限会社富士製菓製パン/うずまきラスク

シーサーのように左右に座るガーディがかわいいうずまきラスク(6個入り / 個包装)。

株式会社琉球フロント沖縄/ガーディの黒糖ドーナツ棒

個包装で食べやすい黒糖ドーナツ棒。

その他の取り組みについて

沖縄県では離島観光の活性化を目的とした事業や、ガーディが登場するグリーティングイベントなどが予定されています。

取り組みの詳細は順次発表となります。

ガーディがおきなわ応援ポケモンに就任!

沖縄県/ポケモン「連携協定」の紹介でした。

