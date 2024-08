吉野家と「星のカービィ」初となるコラボレーション企画「カービィと吉野家まんぷく大作戦」を開催!

「カービィ」のオリジナルフィギュアが必ず1個ついてくる「カービィ盛」が販売されるほか、「カービィどんぶり3点セット」が抽選で500名に当たるアプリポイントキャンペーンも実施されます☆

吉野家「カービィと吉野家まんぷく大作戦」

開催期間:

・第1弾:2024年8月8日(木)11:00〜8月31日(土)20:00

・第2弾:2024年9月3日(火)11:00〜9月30日(月)20:00

開催店舗:全国の吉野家店舗

『星のカービィ』が吉野家に初登場するコラボ企画「カービィと吉野家まんぷく大作戦」を第1弾、第2弾に分けて開催。

「カービィと吉野家まんぷく大作戦」のテーマは「いつも元気な食いしんぼうのカービィと一緒に楽しく食べて、まんぷくになっちゃおう!」です。

期間中、「カービィ」をデザインしたパッケージに「牛丼」を盛り付けた、オリジナルフィギュア1個と限定デザインのテイクアウト袋1袋が付いた「カービィ盛」が販売されます。

また、8月8日より「カービィどんぶり3点セット」が抽選で500名に当たるアプリポイントキャンペーンを実施。

さらに、9月2日から30日まで、吉野家公式通販ショップではカービィどんぶり並盛1個と冷凍牛丼の具2食をセットにした「まんぷく大作戦セット」が完全受注生産で販売される『星のカービィ』ファン必見のコラボ企画です☆

カービィ盛

価格:小盛 600円(税込)、並盛 633円(税込)

「カービィ」をデザインしたパッケージに「牛丼」を盛り付けた「カービィ盛」

オリジナルフィギュア1個と限定デザインのテイクアウト袋が1枚セットになっています。

「カービィ盛 牛丼・ミニサラダセット」と「カービィ盛 牛丼・ジュースセット」の2種類から選ぶことができるメニューです。

※テイクアウト袋は店内提供時も配布されます

カービィ盛「オリジナルフィギュア」

「カービィ盛」を注文された方がもらえる「オリジナルフィギュア」

「カービィ」がどんぶりを掲げて走る「ダッシュ」や、お腹いっぱい食べて大満足の「まんぷく」、楽しく牛丼を調理する「コック」など、第1弾は4種類、第2弾は3種類の全7種類が登場します。

※第1弾、第2弾ともに、オリジナルフィギュアがなくなり次第、期間中であっても終了となります

※オリジナルフィギュアの種類は選べません

アプリポイントキャンペーン

開催期間:2024年8月8日(木)11:00〜9月30日(月)20:00

賞品:カービィどんぶり3点セット(小盛・並盛・大盛の3点/メラミン製)

当選人数:抽選500名

※期間中、当選の権利は一人1回です

発送予定:およそ2ヶ月から5ヶ月後

※製造状況により発送が遅れる場合があります

8月8日11時から小盛・並盛・大盛の3サイズがセットになった「カービィどんぶり3点セット」が抽選で500名に当たるアプリポイントキャンペーンを実施。

キャンペーンには吉野家公式アプリをダウンロードすれば、どなたでも参加可能です。

店頭レジにて吉野家公式アプリ画面上のキャンペーンバーコードを提示すると、税込み500円ごとに1ポイントが会計日含めて4日以内にアプリに付与されます。

このポイントを使って吉野家アプリ内の専用フォームより応募することができます。

※1ポイントで1口から何度でも応募可能です

※「カービィ盛」のご注文に限らず、税込み500円の購入でポイントが付与されます

吉野家公式通販ショップ限定「まんぷく大作戦セット」

販売期間:2024年9月2日(月)〜9月30日(月)

価格:3,999円(税込・送料込)

セット内容:カービィどんぶり並盛1個、冷凍牛丼の具(120g)2食

吉野家公式通販ショップにて「まんぷく大作戦セット」を完全受注生産で販売。

カービィどんぶり並盛1個と冷凍牛丼の具2食がセットになっています。

オリジナルグッズがもらえる限定メニューやどんぶりセットが当たる、吉野家と「星のカービィ」の初コラボ企画。

吉野家の「カービィと吉野家まんぷく大作戦」は、2024年8月8日より開催です☆

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルフィギュア1個付きの限定メニュー!カービィと吉野家まんぷく大作戦 appeared first on Dtimes.