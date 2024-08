アメリカでのプレシーズンマッチも3試合が終了したマンチェスター・シティ。いずれの試合も負けており、プレシーズンマッチとはいえ、心配の声もあがっている。



とはいえ、この3試合の敗戦の中でも収穫はある。そのうちの1つがオスカー・ボブの好調であり、ここ3試合ではアーリング・ハーランドとの素晴らしい連携も見せている。直近3試合で2ゴールをハーランドは決めているが、いずれもアシストはボブであり、シティに新たなホットラインが生まれる期待感を抱かせている。





That man at the back post!@ErlingHaaland pic.twitter.com/rrBDLMm1t1