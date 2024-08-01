【週刊ヤングジャンプ 2024年No.35】8月1日 発売価格：460円

集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 2024年No.35」を8月1日に発売した。価格は460円。

表紙と巻頭グラビアには、ヤングジャンプ45周年記念企画「レジェンドグラビア」第3弾として、市川由衣さんが登場。また、特別付録として市川由衣さんの8ページ小冊子がついてくる。センターグラビアには福留光帆さん、巻末グラビアには森山未唯さんが登場する。

市川由衣さん

巻頭カラーには、コミックス39巻発売記念としてマンガ「BUNGO-ブンゴ-」が登場する。また、連載4周年記念の「ジャンケットバンク」と最終回及びコミックス発売記念の「ときめき！治外法権 肉王正」がカラー扉付きで掲載。特別読切には司馬莞爾氏の「墓穴のないひと」と生灯龍氏の「私の愛し方」が掲載される。

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