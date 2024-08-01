E・クラプトン、E・コステロ、V・モリソンら、ロビー・ロバートソン追悼公演に出演
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2023年8月に亡くなった元ザ・バンドのロビー・ロバートソンを追悼し、10月に米ロサンゼルスで特別公演＜Life Is A Carnival : A Musical Celebration Of Robbie Robertson＞が開催されることが告知された。
エリック・クラプトン、エルヴィス・コステロ、ヴァン・モリソン、タジ・マハール、元オールマン・ブラザーズ・バンドのウォーレン・ヘインズ、メイヴィス・ステイプルズ、元グレイトフル・デッドのボブ・ウェア、元トム・ペティ＆ザ・ハートブレイカーズのマイク・キャンベルとベンモント・テンチ、エリック・チャーチ、ドン・ウォズ、ルシンダ・ウィリアムス、ノア・カーンらが出演する。
同年11月には、ロバートソンの長年のコラボレーターで友人であったマーティン・スコセッシ映画監督が、ロサンゼルスのスタジオでプライベートの追悼公演を開き、ジャクソン・ブラウン、ジェイソン・イズベルらがパフォーマンスしていた。
＜Life Is A Carnival : A Musical Celebration Of Robbie Robertson＞は10月17日にロサンゼルスにあるKiaフォーラムで開かれる。
Ako Suzuki