JALは、日本の航空会社として初めて、国際線ならびに国内線の機内エンターテイメントにてDisney+ (ディズニープラス)のオリジナル作品を導入。

ディズニープラスで独占配信中のオリジナル作品を含む映画、ドラマ、シリーズ作品の数々を、個人モニターやスマホ、タブレットから映画やアニメ、テレビプログラムが楽しめます。

開始時期:国際線:2024年7月号より

国内線:2024年8月号より

対象: 国際線・国内線 JAL全機材

※お楽しみいただける本数は機材によって異なります。

ディズニープラスはディズニー、ピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックなど、世界中から愛される作品を生み出し、会員は見放題で楽しめる定額制公式動画配信サービスです。

全路線でエンターテインメントサービスを提供しているJALでは、個人モニター搭載機材はもちろん、モニターがない機材でも自身のスマホやタブレットから映画やアニメ、テレビプログラムを見ながら、快適な空の旅を過ごすことができます。

ディズニープラスで独占配信中のオリジナル作品を含む映画、ドラマ、シリーズ作品の数々がJALの機内エンターテインメントに加わることで、さらに多くの作品から選ぶ楽しみが広がります。

日本の航空会社で初導入!

国際線では2024年7月号より、国内線では2024年8月号よりサービススタートです。

