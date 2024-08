セール期間:8月1日9時~8月10日23時59分

Amazonは、家電やレジャー用品を対象としたサマーセールを開催している。期間は8月1日9時より8月10日23時59分まで。

本セールでは扇風機や空気清浄機、キッチン用品をはじめとした家電、さらに多数のレジャー用品を取り揃えている。扇風機やサーキュレーター、かき氷機といった暑い夏を過ごすための製品もあり、それらのタイムセールが実施される。

また、ポイント獲得キャンペーンも実施されており、キャンペーンにエントリーし、条件を満たすことで最大5,000ポイントが付与される。

□Amazonのセールのページ

□ポイント獲得キャンペーンのページ

【セール対象商品(一部)】

(C) 1996-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates