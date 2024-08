Spotifyが実装した「歌詞の表示に課金を必要とするシステム」が中止され、再び無料で歌詞を閲覧できるようになりました。Spotify lyrics are back for free usershttps://www.engadget.com/spotify-lyrics-are-back-for-free-users-175200293.htmlSpotify gives up on trying to charge for song lyrics - The Verge

https://www.theverge.com/2024/7/31/24210316/spotify-gives-up-paid-song-lyrics-premium-test2023年9月、Spotifyは一部のユーザー向けに歌詞表示を有料にするシステムのテストを開始しました。無料ユーザーが歌詞を閲覧できるのは月に3回までとなり、それ以上閲覧したければ有料のPremiumプランに加入する必要がありました。当時、Spotifyは「この機能は単なるテストであり、最終的に多数のユーザーに拡大する可能性もありますが、実験にとどまる場合もあります」と述べていました。このシステムの対象ユーザーが2024年5月に拡大され、多くのユーザーの不満が爆発しました。報告によると、無料ユーザーが歌詞を表示させようとした場合に、以下のような表示が出てPremiumプランへの加入を促されたそうです。多数のユーザーの不満が高まったためか、Spotifyはこのシステムの実装を中止しました。Spotifyの広報担当者は「機能の可用性は、ユーザー層や市場、デバイスによって異なる場合があるため、Spotifyでは常にテストと改善を続けています。テストの結果、より多くの人々がより多くの歌詞を閲覧できるように、歌詞の表示範囲は無料ユーザーに広げます」と述べました。また、Spotifyのダニエル・エクCEOは「無料製品の強化を優先しており、今後数カ月のうちに、無料ユーザー向けにさらなる改良を施す予定です」と2024年7月の収益報告会で説明しました。