Audibleオリジナルポッドキャストシリーズ最新作『Marvel’s・ウェイストランダーズ:ドゥーム』の日本語版が2024年 9月4日に独占配信となることが発表された。映画『アベンジャーズ:ドゥームスデイ』の発表でドクター・ドゥームが注目を集める中での登場となる。

ドゥーム役は子安武人、ヴァレリア・リチャーズ役は瀬戸麻沙美に決定した。

スーパーヴィランが勝利し荒廃した世界の暗い現実が描かれる『Marvel’s・ウェイストランダーズ:ドゥーム』は、マーベルファンに高く評価されているオーディオコンテンツ、『Marvel’s・ウェイストランダーズ』の最新シリーズ。本シリーズではライバルたちに勝利したドクター・ドゥームが鉄の拳で支配する荒れた地球へリスナーたちをいざなう。その世界では、反抗、反乱、救済、そして再発見されたヒロイズムのスリリングな物語が展開される。『Marvel’s・ウェイストランダーズ:ドゥーム』は、オーディオエンターテイメントの枠を超え、人間のしぶとさや強さの本質に迫る物語の旅だ。自宅で、通勤中に、この冒険の旅を楽しもう。

『Marvel’s・ウェイストランダーズ』はAudibleとMarvel・エンターテイメントの初のコラボレーション作品。来月配信開始予定の『Marvel’s・ウェイストランダーズ:ドゥーム』は豪華声優陣によるナレーションで楽しめる。

(C) 2024 MARVEL

スーパーヒーローたちが集結する『Marvel’s・ウェイストランダーズ』最終章の詳細に関しては後日発表予定。この6シーズンにわたる革新的なポッドキャストは、2021年6月に英語版のポッドキャストとして公開された。

英語版の『Marvel’s・ウェイストランダーズ:ドゥーム』の脚本はマーク・ウェイドとジェームス・キムが担当し、オリジナルサウンドデザインはマーク・ヘンリー・フィリップスが担当した。

