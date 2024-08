【PS Plus 8月フリープレイ】8月6日 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービスPlayStation Plusの加入者向けのコンテンツ「フリープレイ」において8月のタイトルを公開した。8月6日より配信を予定。

8月は3作品がラインナップされる。「スター・ウォーズ」の世界をレゴで再現する「レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ」と「Five Nights at Freddy's」シリーズの3Dホラー「Five Nights at Freddy's: Security Breach」が登場。さらに、2DアクションRPG「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」がプレイできる。なお、こちらは海外向けに配信されるタイトルとなっており、日本向けのタイトルラインナップは異なる場合がある。

いずれもライブラリに追加することで、配信期間が終了したあともプレイが可能となる。

「レゴ スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ」

「Five Nights at Freddy's: Security Breach」

「ENDER LILIES: Quietus of the Knights」

