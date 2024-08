フェンダーが、最高峰製品ラインを製作するFender Custom Shopより、2024年度の限定コレクションとなる『2024 Mid-Year Collection』を発表した。『Fender Custom Shop Mid-Year Collection』は、最新のイノベーションと開発技術を導入したユニークなモデル、ピックアップデザイン、配線、フィニッシュプロセスなどをフィーチャーしたモデルをラインナップ。このコレクションに含まれる各モデルは、東京・原宿のフェンダー旗艦店Fender Flagship Tokyo、およびフェンダー公認カスタムショップディーラー(正規販売店)で販売される。

●Limited Edition Hotshot Tele - Journeyman Relic(市場想定売価:806,300円/税込)カラー:Chocolate 3-Color Sunburst、Aged Blue Ice Metallic、Aged Black●Limited Edition '60 Tele Bigsby - Relic(市場想定売価:774,400円/税込)カラー:Natural Blonde、Faded Honey Burst、Sunset Orange Transparent●Limited Edition Fat '64 Stratocaster - Relic(市場想定売価:955,900円/税込)カラー:Aged Aztec Gold over Gold Sparkle、Aged Candy Apple Red over Orange Sparkle、Aged Lake Placid Blue over Purple Sparkle、Aged Sherwood Green Metallic over Red Sparkle●Limited Edition '54 Precision Bass(市場想定売価:829,400円/税込)カラー:Pink Paisley、Black Paisley、Blue Flower