¥¢¥ó¥«¡¼¡¦¥¹¥È¥¢ ¤¬¡ÖAnker Store ½ÂÃ«¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Ç28Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£

 

¤³¤Î¥¹¥È¥¢¤Ï¡¢Anker Store¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î2¥Õ¥í¥¢¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâºÇÂçÌÌÀÑ¤ò¤Û¤³¤ë´ú´ÏÅ¹¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤¹¡£¾ì½ê¤Ï½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤ê±è¤¤¤Ç¡¢Æ±¤¸ÊÂ¤Ó¤Ë¤ÏApple ½ÂÃ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

 

¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¢¬1³¬¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ï¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖSoundcore AeroFit¡×¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹

 

¢¬Æþ¸ýÆþ¤Ã¤Æ±¦Â¦¤ÎÃª¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅ¸³«

 

¢¬º¸Â¦¤ÎÃª¤Ë¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹

 

¢¬1³¬±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¡ÖAnker»Ë¾åºÇ¹âÊö½¼ÅÅ´ï¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤¦¤¿¤¦Anker Prime¤ÎÀ½ÉÊ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹

 

¢¬³¬ÃÊ¤ÎÏÆ¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤áÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëÀ½ÉÊ¤ò¾Ò²ð

 

¢¬¤â¤Á¤í¤ó¥±¡¼¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹

 

¢¬2³¬¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼

 

¢¬±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬Àª¤¾¤í¤¤

 

¢¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ÎNebula¥·¥ê¡¼¥º¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²è¼Á¤Ê¤É¤Î¸«Èæ¤Ù¤¬²ÄÇ½

 

¢¬¤µ¤é¤Ë±ü¤Ë¿Ê¤à¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEufy¡×¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¿¤Á

 

¢¬¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¤ÈÂÎÁÈÀ®·×¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿

 

ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¥«¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¡¢400À½ÉÊ°Ê¾å¤òÅ¸³«¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î½¼ÅÅµ¡´ï¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À½ÉÊ¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¢¥ó¥É¥È¥é¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¤¿¤À¤·¡¢¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥É¥ì¥¹¿å¿¡¤­ÁÝ½üµ¡¡ÖMACH (¥Þ¥Ã¥Ï) V1¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤ÎÀ½ÉÊ¤ÏÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏÅÌÊâ·÷Æâ¤ÎAnker Store É½»²Æ»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

 

¥ª¡¼¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢8·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 8·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Anker Store ½ÂÃ«¤ÎÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤¬10¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÀèÃå100Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿Ê¡ÂÞ¡ÖAnker HappyBag¡×¤ò1Ëü5000±ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢½ÂÃ«¤ËÎ©¤Á´ó¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¹¥¤­¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤¼¤ÒÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

Å¹ÊÞÌ¾¡¡Anker Store ½ÂÃ«

½»½ê¡¡¢©150-0041¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ20ÈÖ8¹æ 1³¬¡¦ 2³¬

±Ä¶È»þ´Ö¡¡10:00¡Á21:00