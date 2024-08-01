「アズールレーン」「東方」の美少女たちがセクシーなフィギュアに！あみあみ新作フィギュアまとめ4【ワンフェス2024夏特集】

2024年7月28日(日)、千葉県・幕張メッセにて「ワンダーフェスティバル 2024［夏]」が開催された。

HEARTSUM

勝利の女神：NIKKE Shifty スケールフィギュア発売日：2025年3月

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Model Way

白いシスター スケールフィギュア発売日未定

Ouko スケールフィギュア発売日2025年5月

乳牛シスター Ouko illustration by Biya 1/6 完成品フィギュアAmazon.co.jpで見る あみあみで見る

AniGame

アズールレーン 高雄 OL Ver.発売日2025年1月

アズールレーン 愛宕 OL Ver.発売日未定

アニゲーム アズールレーン 高雄 OL Ver.Amazon.co.jpで見る

アズールレーン 朝凪発売日未定

アズールレーン ウルリッヒ・フォン・フッテン メドヘン・トリュンマーVer.発売日未定

アズールレーン 樫野 花咲くラブリーストレインVer.発売日2025年10月

アズールレーン 樫野 花咲くラブリーストレインVer.あみあみで見る

アズールレーン サン・ジャシント レコメンデッド・テーストVer.

アズールレーン 初月 葉月の恋模様Ver.発売日2025年5月

アズールレーン 初月 葉月の恋模様Ver. Amazon.co.jpで見る あみあみで見る

あみあみ×AniGame

信濃 雅夢の白浜Ver.発売日未定

MAGI ARTS

バニースーツ プランニング ヤモモ・マミ発売日未定

バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング シスターver.発売日2025年4月

バニースーツ プランニング ソフィア・F・シャーリング シスターver.Amazon.co.jpで見る あみあみで見る

TELE❤︎BUNNY発売日未定

バニーガール発売日2024年12月

バニーガール illustration by LOVECACAO 1/6 完成品フィギュアAmazon.co.jpで見る あみあみで見る

大人ゆきかぜ(夜会ドレス)発売日未定

貴方の後ろにいるよ 古明地こいし発売日未定

東方Project華胥の亡霊 西行寺西行寺幽々子発売日未定

東方Project 月時計 十六夜咲夜発売日2025年4月

東方Project 月時計 十六夜咲夜Amazon.co.jpで見る あみあみで見る

世界最大級の造形物やフィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル」はプロ、アマチュアを問わず、制作したキットを持ち寄り展示・販売することで、造形力を世に問うことを目的として始まったイベント。アニメ関連企業からの出展、当日しか発売が許可されない既存のキャラクターキット、一品限りの造形物。そして、気合の入ったコスプレなどその魅力は多岐にわたる。本稿では国内外のメーカーの流通・販売をてがける「あみあみ」ブースに出展されていた、最新美少女フィギュアをご紹介しよう！ 今回は、各イラストレーター・造形師独自の世界観が広がるオリジナル美少女系フィギュアのほか、「アズールレーン」「東方Project」など人気タイトルのフィギュアを中心にまとめてみたぞ。⇒こちらもあわせてどうぞ！・「NIKKE」「アズレン」「ブルアカ」など国内外の最新美少女フィギュアを出展！ あみあみ新作フィギュアまとめ【ワンフェス2024夏特集】・「あみあみ」ブースで見つけた、セクシー＆キュートなオリジナル美少女フィギュアたち！ あみあみ新作フィギュアまとめ3【ワンフェス2024夏特集】・「まどマギ」「リコリコ」「逃げ上手」など歴代人気キャラを出展！ アニプレックス新作フィギュアまとめPart1【ワンフェス2024夏特集】・「FGO」「鬼滅」「ATRI」などの新作スケールフィギュアが登場！アニプレックス新作フィギュアまとめPart2【ワンフェス2024夏特集】・「キルラキル」纏流子がアクションフィギュア・BUZZmodに登場！ 「ぼざろ」新フィギュアシリーズも出展のアニプレックス新作まとめPart3【ワンフェス2024夏特集】