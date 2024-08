【「IDOL×IDOL STORY!」5巻】8月1日 発売価格:792円

芳文社は、マンガ「IDOL×IDOL STORY!」の5巻を8月1日に発売する。価格は792円。

本作は「NEW GAME!」で知られる漫画家・得能正太郎氏の最新作。才能がないと夢を諦めた元アイドルのミミと、ミミに憧れていた現役アイドル・イブキの出会いから始まる“サバイバルアイドルオーディション”マンガとなっている。

5巻では合宿二次審査の模様が描かれており、白星組(8名)、黒星組(7名)の2チームが「星取り戦テスト」に挑む。

また各書店にて、A4ビジュアルボードやイラストカードなど、さまざまな特典が用意されている。

さらに同日には、「NEW GAME!」の完全版となる「NEW GAME!-Complete Edition-」の第3巻も発売される。

【「IDOL×IDOL STORY!」5巻あらすじ】

合宿二次審査は白星組(8名)、黒星組(7名)の2チームに分かれて「星取り戦テスト」をすることに。課題曲は全5曲。歌唱を担当する選抜メンバー10名に選ばれなければ脱落の可能性大! 互いを認め合い、そして競い合う。少女達のサバイバルな青春活劇、第5巻!

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.