【「NEW GAME!-Complete Edition-」3巻】8月1日 発売価格:2,970円

芳文社は、マンガ「NEW GAME!-Complete Edition-」の3巻を8月1日に発売する。価格は2,970円。

本作はTVアニメ化もされた「まんがタイムきららキャラット」の4コママンガ「NEW GAME!」の完全版。原作者・得能正太郎氏による描き下ろしカバーで、雑誌連載時のカラーページを完全再現しているほか、これまで未収録だったレアイラストも掲載されている。

3巻は通常コミックスの第5巻と第6巻の内容を収録しており、表紙にはパリの風景をバックに、手をつなぐコウとりんの姿が描かれている。

また、同日には同作者によるマンガ「IDOL×IDOL STORY!」の最新刊となる第5巻も発売される。

(C)HOUBUNSHA CO., LTD ALL RIGHTS RESERVED.