紀文の2025年お正月用の「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」の予約受付がスタート!

2025年のお重は、ハローキティ、シナモロール、クロミのデザイン。

パステルパープルのお重箱に入ったかわいいおせちを紹介していきます。

紀文 2025年「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651232

価格:通常価格 10,800円(税込)

2024年10月31日まで9,800円(税込)、12月10日まで10,300円(税込)

内容量:22品 ※保冷バッグ付き

お重サイズ:約16.5×16.5×10.8cm

配送形態: 冷蔵

予約受付店舗:紀文オンラインショップ

紀文オンラインショップ

紀文から、2025年お正月用の「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」が登場!

2024年8月1日(木)より、紀文オンラインショップにて「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」の予約受付がスタートしています。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651232

“一の重”には蒲鉾の紅・白や伊達巻など、伝統的な和風のおせちを、“二の重”には鶏のトマト煮や三元豚 ロースパストラミなどの洋風おせちを盛り付け。

見た目にもかわいい、キャラクターを模した蒲鉾、練り切りも入っています。

きれいに盛り付けた冷蔵状態でのお届けなので、フタを開けたらすぐに食卓に並べることができます。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651232

2025年のお重箱は、ハローキティ 、クロミ、 シナモロールの顔を全面に描いた紀文オリジナルデザイン。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651232

パステルパープルの和風モダンな雰囲気で、運動会やピクニックなどでも活躍します。

和風と洋風、さまざまなお料理が味わえる華やかなおせち。

紀文「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」は、紀文オンラインショップで予約受付中です。

紀文オンラインショップ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年のお重はハローキティ・シナモロール・クロミ!紀文「サンリオキャラクターズのおせち詰合せ」 appeared first on Dtimes.