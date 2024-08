セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグクリアボトルを紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグクリアボトル

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約11×11×34cm

種類:全2種(集合、みつばち)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

夏に大活躍してくれる大容量のクリアボトルがセガプライズに登場!

8月3日の「はちみつの日」に向け、『くまのプーさん』デザインの2種類がラインナップされます。

ボトルには「くまのプーさん」たちのかわいいイラストがあしらわれ、使うたびにほっこりと癒やされそう。

量がわかるメモリも入った、機能的なデザインです。

飲み口はストローが付いており、片手でも使いやすくなっています☆

集合

はちみつの壺を手にした「くまのプーさん」に、「イーヨー」と「カンガ」「ルー」親子が集合。

はちみつカラーのイエローに、みつばちのイラストもあしらわれたデザインです!

みつばち

みつばち姿の「くまのプーさん」を描いたクリアボトル。

大好きなはちみつを集めて、ご機嫌な様子が伝わってくるイラストです☆

「はちみつの日」に向けて展開される、夏に便利な『くまのプーさん』デザインのクリアボトル。

セガプライズの『くまのプーさん』 プラチナムザッカビッグクリアボトルは、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

