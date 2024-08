セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 寝そべり スーパーラージぬいぐるみ みつばちVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 寝そべり スーパーラージぬいぐるみ みつばちVer.

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約30×50×25cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

縞模様のボディに、羽や触角を付けたみつばちコスチュームの「くまのプーさん」

”寝そべり”ポーズのボリュームあるぬいぐるみが、セガプライズから登場です。

ふっくらとした丸みのあるシルエットと、みつばちコスチューム姿がかわいい☆

「くまのプーさん」らしい、存在感抜群なハニーカラーを基調にしています。

みつばちのコスチュームは、触り心地の良いふわふわ生地で仕上げられているのもポイントです☆

みつばちコスチュームと”寝そべり”ポーズがかわいらしい「くまのプーさん」の大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「くまのプーさん」 寝そべり スーパーラージぬいぐるみ みつばちVer.は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

※「寝そべり」はセガの登録商標です。

