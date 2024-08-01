ゼンハイザーの「MOMENTUM True Wireless 3」他がAmazonでセール
Amazon.co.jpで、ゼンハイザーのフルワイヤレスイヤホンがセール価格で購入できる。今回紹介する製品のセールは8月28日23時59分まで。
MOMENTUM True Wireless 3
「MOMENTUM True Wireless 3」は通常価格3万9930円→2万9800円（25%割引）で購入できる。
ゼンハイザーのフラッグシップイヤホンで、2基のプロセッサを搭載し、ノイズキャンセリング制御やDAC効率を高めている。連続再生時間は7時間、ケース併用で最大28時間。10分間で1時間の再生が可能でフル充電は約1.5時間。
対応プロファイルはA2DP、AVRCP、HFP。対応コーデックはSBC、AAC、Aptx、aptX adaptive。イヤホン本体はIPX4の防滴仕様、イヤホンの重さは5.8g、ケースの重さは66.4g。動作温度は0度～45度。セール対象のカラーはホワイトとグラファイト。
CX Plus True Wireless SE
「CX Plus True Wireless SE」は、通常価格1万6000円→1万4500円（9%割引）で購入できる。
アクティブノイズキャンセリング機能および外音取り込みモードに対応する。IPX4の防滴仕様で、連続再生時間はイヤホン単体で約8時間、ケースと併用すると約24時間。対応コーデックはSBC、AAC、aptX、aptX Adaptive。充電用のType-Cケーブルや、4つのサイズ（XS/S/M/L）のイヤーピースが付属する。セール対象のカラーはマットブラック、ブラック、ホワイトで、カラーによって価格が異なる。
CX True Wireless
「CX True Wireless」は、通常価格1万5620円→8980円（43%割引）で購入できる。
遮音性の高いパッシブノイズキャンセリングに対応する。IPX4の防滴仕様で、連続再生時間はイヤホン単体で最大9時間、ケース併用で最大27時間。対応コーデックはSBC、AAC、aptX。セール対象のカラーはホワイト。