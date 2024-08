Microsoftは2024年7月30日(米国時間)、「What's New in Excel」においてExcelの新機能についてアナウンスした。2024年7月のアップデートとしてCopilotによるデータ分析やPythonエディターの提供などが紹介されている。What's New in Excel○2024年7月のアップデート内容主なアナウンスは次のとおり。○Excel for web、Windows、Mac

Copilot in Excelにおいて、データの洞察や視覚化の支援を追加Copilot in Excelにおいて、テーブルに似たデータ範囲でも支援が適用される。より会話的で包括的な回答も提供される○Excel for web近代化されたExcelグリッドの導入フォームデータの自動同期機能を追加○Excel for Windows、Macセル内のチェックリストやタスク管理がより直感的に行えるようになった翻訳用関数であるTRANSLATEおよびDETECTLANGUAGEの導入(プレビュー機能)○Excel for WindowsPythonエディターを標準オプションとして提供(プレビュー機能)Python in Excelにおいて、追加のライブラリーをサポート(プレビュー機能)○Excel for MacPower Queryのフォルダーソースからデータを更新する(プレビュー機能)特に注目すべきはWindows版ExcelのInsiderユーザー向けに提供されるPythonエディターで、Excel内でPython数式を記述および編集できるようになる。また、Python in Excelに追加のライブラリもサポートされており、Pythonを用いた高度なデータ処理が可能となっている。一部の機能はプレビューとされており、リリースされる前に大幅に変更される可能性があるため注意が必要。これらの機能は正式にサポートされるまで重要なワークブックで使用することは推奨されていない。