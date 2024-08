ⒸYG ENTERTAINMENT

BABYMONSTERが2024年7月30日〜31日に、日本国内の公演では2回目となる『BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE-FINAL-』を神戸ワールド記念ホールで開催した。2日間で3公演を開催し約2万人を動員。また5月に初めて日本で開催した有明アリーナでは、1公演13,000人を動員し2日間で26,000人を動員。日本国内において合計46,000人を動員した事となった。

ステージ上で「MONSTERS(Intro)」のサウンドと共に7人のシルエットが浮かび上がると、割れんばかりの悲鳴が飛び交う。ブラックのクールな衣装に身を包んだBABYMONSTERは、まず1st MINI ALBUM[BABYMONS7ER]のリード曲「SHEESH」を披露し、1曲目から会場がヒートアップした。1人1人の挨拶では、RUKAが「ほんまにありがとな!」、ASAは「ASAやで。今日は楽しむ準備できたん?」、そしてAHYEONは「めっちゃ大好き!」、RAMIは「神戸好きやねん!」など、MCで関西弁を披露。

また先日オフィシャルYou Tubeにて新しいコンテンツがスタートした「BAEMON NEWS 7」にて、自身のファンの名称をMONSTIEZと発表したが、ファンの間ではこの名称が既に浸透しており、メンバーがMONSTIEZと呼びかけるとファンも歓声で呼び答えた。

その後「LIKE THAT」を披露した後、メンバーの思い出深い1曲として同じYG ENTERTAINMENTの先輩でもあり、15周年を迎える2NE1の曲をカバーしてハードなダンスを魅了したあと、立て続けに「BATTER UP」と、ライブならではの高揚感を生み出し、場内は大盛り上がりとなった。

ここでMCと共にメンバーの素顔が見れるトークコーナーへと突入。

先程の黒をベースにしたクールな衣装から、白をベースにした爽やかな衣装にチェンジしたメンバーがステージ上に現れ、ファンからの質問に答えるメッセージトーク、またTEAM BABYとTEAM MONSTERに分かれて、勝利したチームにはティアラがプレゼントされるゲームコーナーを展開。メンバーの素顔をより知ることができる企画コーナーで、才能あふれるパフォーマンスとはまた違った一面を見せ、会場はアットホームで穏やかな空気に包みこまれた。

後半戦ではまず1st MINI ALBUM[BABYMONS7ER]に収録されたバラード曲「DREAM」「Stuck In The Middle」の2曲を披露。全メンバーが定評のある歌唱力で一気にオーディエンスを包み込んだ。そして、7月1日にデジタルシングルとして発売された「FOREVER」を日本初披露。同曲のMVも7月1日にオフィシャルYou Tubeにて公開され、わずか27日間という短期間で視聴回数1億回を突破した新曲だ。楽曲の定評はもちろんの事、AHYEONの「愛してる」やASAの「めっちゃ好きやねん」など、アドリブも交えながらの初披露となり、神戸ワールド記念ホールに足を運んだオーディエンスとっては、忘れられない1曲となったに違いない。

本編終了後、アンコールへ。

メンバーは、ツアーTシャツやオフィシャルグッズを身にまとい、「Stuck In The Middle(Remix)」「BATTER UP(Remix)」を披露したが、特に「BATTER UP(Remix)」ではオーディエンスも楽曲のリズムに合わせジャンプ・ジャンプの連続を重ね最高潮に達した。

そしてメンバーがステージを降り、エンドロールが流れ終わった所で、再びアンコールの歓声が鳴り響き、ダブルアンコールへと突入。「FOREVER」そしてラストは「SHEESH(Remix)」を披露し、1stファンミーティング日本公演のFINALの幕は閉じた。

日本初披露となった新曲「FOREVER」のタイトルには、BABYMONSTERの未来は明るく永遠に続くという希望のメッセージが込められている。神戸ワールド記念ホールに足を運んだMONSTIEZにとっても、永遠に語り継がれていくライブになった事は間違いない。■『BABYMONSTER PRESENTS:SEE YOU THERE-FINAL-』@神戸ワールド記念ホールSET LIST(2024年7月31日 夜公演)M1:SHEESHM2:LIKE THATM3:MASH UP(2NE1)M4:BATTER UPM5:DREAMM6:Stuck In The MiddleM7:FOREVEREN1:Stuck In The Middle(Remix)EN2:BATTER UP(Remix)WEN1:FOREVERWEN2:SHEESH(Remix)