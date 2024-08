【クロックス™】サンリオとのコラボ第2弾♡ハローキティやシナモロールなどが登場

フットウエアブランドの「クロックス™」は、サンリオのキャラクターで50周年を迎えたハローキティをはじめとする、キャラクターたちとのコラボアイテムの第2弾を、2024年7月31日(水)より発売いたしました。ハローキティをはじめ、シナモロールやクロミなどとのコラボアイテムもラインアップ!好きなキャラクターがいる方や、ぜひチェックしてくださいね。

サンリオとのコラボ第2弾♡

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653307

コラボ第2弾では、ハローキティに加えてマイメロディ・クロミ・シナモロールとのコラボを展開し、幅広い年齢層のファンに製品を届けます。

最新モデルの「ハローキティ レッド クラシック クロッグ」は、ハローキティをイメージしたカラーの赤でシューズの全面をあしらい、リボンやハローキティの顔をちりばめています。メインのアクセントに、3Dのハローキティジビッツ™ チャームが付属します。

ほかにも、クロックスのアイコンモデルであるクラシック クロッグから、新たに「サンリオキャラクターズ シナモロール クラシック クロッグ」が登場!真っ白なシューズに、3Dのシナモロールのジビッツ™ チャームがポイントになったアイテムです。

【クロックス™】商品紹介

・ハローキティ レッド クラシック クロッグ 価格:11,000円(税込)/サイズ:20~35cm

・キッズ ハローキティ レッド クラシック クロッグ 価格:8,800円(税込)/サイズ:18~24cm

・トドラー ハローキティ レッド クラシック クロッグ 価格:7,700円(税込)/サイズ:12~17.5cm

・サンリオキャラクターズ シナモロール クラシック クロッグ 価格:9,900円(税込)/サイズ:20~31cm

・キッズ サンリオキャラクターズ シナモロール クラシック クロッグ 価格:8,800円(税込)/サイズ:18~24cm

・サンリオキャラクターズ マイメロディ&クロミ ストンプサンダル 価格:14,300円(税込)/サイズ:20~27cm

・キッズ サンリオキャラクターズ マイメロディ&クロミ イザベラサンダル 価格:8,250円(税込)/サイズ:18~24cm

・トドラー サンリオキャラクターズ マイメロディ&クロミ イザベラサンダル 価格:7,150円(税込)/サイズ:12~17.5cm

ジビッツ™ チャーム

・サンリオキャラクターズ 5パック 価格:2,420円(税込)

・サンリオキャラクターズ シナモロール 価格:640円(税込)

・サンリオキャラクターズ マイメロディ 価格:640円(税込)

・サンリオキャラクターズ クロミ 価格:640円(税込)

かわいすぎるサンリオコラボ

クロックス™とサンリオのコラボ第2弾について紹介しましたが、いかがだったでしょうか。

今回はハローキティをはじめ、マイメロディ・シナモロール・クロミとのコラボシューズも登場し、豊富なラインアップで展開しています。皆さんは、どのデザインが気になりましたか?

ジビッツ™ チャームもあるので、好みに合わせて付けて楽しんでください♪