米津玄師2回目のコラボUT。「M八七」「地球儀」「KICK BACK」など6種
ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」と米津玄師の2回目のコラボとなる「米津玄師UT」を9月中旬より発売する。ラインナップは6種で、価格は各1,990円。
最新アルバム「LOST CORNER」に収録される楽曲と2020年にリリースしたアルバム「STRAY SHEEP」の6種類展開。スタジオジブリ宮粼駿監督が描く夢あふれる世界、ファイナルファンタジーXVIの壮大な冒険、チェンソーマンの心躍る刺激、ウルトラマンの勇姿、プレイステーションの革新的な魅力を、「UTというキャンバスに写し出しました」としている。
STRAY SHEEP
(C)2020 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
POP SONG
(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.
M八七
(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)2022 SHIN ULTRAMAN FILM PARTNERS
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS
KICK BACK
(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA, MAPPA
月を見ていた
(C)2023 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)SQUARE ENIX
地球儀
(C2023 Studio Ghibli )