ユニクロは、グラフィックTシャツブランド「UT」と米津玄師の2回目のコラボとなる「米津玄師UT」を9月中旬より発売する。ラインナップは6種で、価格は各1,990円。

最新アルバム「LOST CORNER」に収録される楽曲と2020年にリリースしたアルバム「STRAY SHEEP」の6種類展開。スタジオジブリ宮粼駿監督が描く夢あふれる世界、ファイナルファンタジーXVIの壮大な冒険、チェンソーマンの心躍る刺激、ウルトラマンの勇姿、プレイステーションの革新的な魅力を、「UTというキャンバスに写し出しました」としている。

STRAY SHEEP
(C)2020 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS

POP SONG
(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

M八七
(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)2022 SHIN ULTRAMAN FILM PARTNERS
(C)TSUBURAYA PRODUCTIONS

KICK BACK
(C)2022 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)Tatsuki Fujimoto/SHUEISHA, MAPPA

月を見ていた
(C)2023 KENSHI YONEZU / REISSUE RECORDS
(C)SQUARE ENIX

地球儀
(C2023 Studio Ghibli )