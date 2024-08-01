・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７７．９１ドル（＋３．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２４７３．０ドル（＋２１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２８７７．８セント（＋４１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２７．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝３８２．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２８．５０セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２７８．１２（＋３．３８）

出所：MINKABU PRESS