７月３１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７７．９１ドル（＋３．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７３．０ドル（＋２１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８７７．８セント（＋４１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８２．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２８．５０セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７８．１２（＋３．３８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７７．９１ドル（＋３．１８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４７３．０ドル（＋２１．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８７７．８セント（＋４１．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２７．２５セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８２．７５セント（－６．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２８．５０セント（＋１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２７８．１２（＋３．３８）
出所：MINKABU PRESS