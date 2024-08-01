■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(7908) ＫＩＭＯＴＯ　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(9104) 商船三井　　　　 東証プライム　　　　 [ 割高 ]
(7735) スクリン　　　　 東証プライム　　　　 [ 割高 ]
(3054) ハイパー　　　　 東証スタンダード　　 [ 妥当圏内 ]
(7283) 愛三工業　　　　 東証プライム　　　　 [ 割安 ]

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(2638) ＧＸロボ日株　　 東証ETF　　　　　 [ 分析中 ]
(3841) ジーダット　　　 東証スタンダード　　 [ 分析中 ]
(3350) メタプラネット　 東証スタンダード　　 [ 分析中 ]
(4883) モダリス　　　　 東証グロース　　　　 [ 割高 ]
(7732) トプコン　　　　 東証プライム　　　　 [ 割安 ]


出所：MINKABU PRESS