＜個人投資家の予想＞ 08月01日 08時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード [ 割高 ]
(9104) 商船三井 東証プライム [ 割高 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 割高 ]
(3054) ハイパー 東証スタンダード [ 妥当圏内 ]
(7283) 愛三工業 東証プライム [ 割安 ]
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(2638) ＧＸロボ日株 東証ETF [ 分析中 ]
(3841) ジーダット 東証スタンダード [ 分析中 ]
(3350) メタプラネット 東証スタンダード [ 分析中 ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 割高 ]
(7732) トプコン 東証プライム [ 割安 ]
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード [ 割高 ]
(9104) 商船三井 東証プライム [ 割高 ]
(7735) スクリン 東証プライム [ 割高 ]
(3054) ハイパー 東証スタンダード [ 妥当圏内 ]
(7283) 愛三工業 東証プライム [ 割安 ]
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]
(2638) ＧＸロボ日株 東証ETF [ 分析中 ]
(3841) ジーダット 東証スタンダード [ 分析中 ]
(3350) メタプラネット 東証スタンダード [ 分析中 ]
(4883) モダリス 東証グロース [ 割高 ]
(7732) トプコン 東証プライム [ 割安 ]
出所：MINKABU PRESS