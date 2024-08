8月10・11日に埼玉・ベルーナドームで開催予定だったK-POPイベント『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』が7月31日、公式サイトにて、開催延期を発表した。発表で「『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』開催延期のお知らせ」と題し、「8月10日、11日に開催予定をしておりました『DREAM CONCERT WORLD IN JAPAN 2024』ですが、やむを得ない事情により開催延期を決定いたしました」と発表。「心待ちにしていただいていたファンの皆様、アーティストの皆様、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

理由について「これまでにない豪華なキャスティングと内容で皆様にご披露する予定でしたが、環境省より日々公開される熱中症アラートの暑さ指数(WBGT)が31以上を超える危険な猛署日が続き、外出を控える呼びかけが行われるなど、深刻化している全国的な熱中症の警戒状況と、最近再び拡大している新型コロナウイルスの影響も懸念される状況の中で、様々な興行の延期や中止する例が多く見受けられます」と説明した。続けて「この事態を重く受け止め、観客のみなさま、素晴らしいパフォーマンスを準備しているアーティストのみなさま、関係者の安全と健康を最優先に考慮した結果、延期せざるを得ないという結論に至りました」と伝えた。さらに「今後の振替公演については現在協議を行っておりますので、早急にお知らせいたします。現在お持ちのチケットについては、払い戻し手続きのご案内を改めてさせていただきます」とし、「なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。最後に「皆様にご満足いただけるイベントを改めて開催できるよう、スタッフ一同全力を尽くします。今後とも変わらぬご愛顧をお願い申し上げます」と締めくくった。30年目の節目を迎えた『DREAM CONCERT』は、全世界に向けたグローバルコンサート『DREAM CONCERT WORLD』として生まれ変わり、今回の日本を皮切りとしていた。その後はアメリカ、ヨーロッパ各国、香港、タイ、ベトナム、オーストラリア、マレーシア、メキシコ、ブラジル、アルゼンチンなど世界各地で開催される予定。なお今回の日本公演に初のJ-POPアーティストとして北山宏光が出演予定だった。