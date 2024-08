パリ五輪女子サッカー8強決定　勝点6剥奪のカナダが2位突破、開催国フランスは男女首位で決勝T進出【31日結果まとめ】

パリオリンピック2024女子サッカーのグループステージ第3節(最終節)が現地時間31日に行われ、準々決勝へ進出する8チームが決定した。<グループA>■コロンビア 0−1 カナダ2大会連続の金メダルを目指すカナダはコロンビアと対戦。ここまで2連勝を記録している前回女王カナダだが、非公認アナリストによる“ドローン偵察”が問題となり、6ポイントの減点処分が下され、勝ち点「0」で最終節を迎えた。グループステージ突破に向けて勝利が絶対条件のカナダは、左サイドで得たフリーキックをバネッサ・ジルが頭で合わせて61分に先制。この得点を守り切り、2位での決勝トーナメント進出を確定させた。なお、敗れたコロンビアも他グループの結果により、3位で準々決勝に進むことが決まった。

■ニュージーランド 1−2 フランス開催国のフランスは、2連敗中のニュージーランドと最終節で対決。22分にサンディ・バルティモアのクロスをマリーアントワネット・カトトが頭で合わせて幸先よく先制したが、42分にスローインの流れからニュージーランドのケイト・テイラーに同点ゴールを許す。だが、後半開始早々の49分に再びカトトが2点目を決めて勝ち越しに成功。以降はニュージーランドに得点を許さず、男子に続いて女子もグループAを首位で通過した。【グループA順位】1位:フランス(勝点6/+1)2位:カナダ(勝点3/+3)3位:コロンビア(勝点3/0)4位:ニュージーランド(勝点0/−4)<グループB>■オーストラリア 1−2 アメリカここまで2連勝し、すでに決勝トーナメント進出を決めているアメリカは、オーストラリアと対戦した。43分にトリニティ・ロッドマンがコーナーキックのこぼれ球を押し込んで先制すると、77分には敵陣深くで相手のパスをカットしたコルビン・アルバートが、右足で豪快なミドルシュートを叩き込み、2点目を奪う。後半アディショナルタイムにはオーストラリアに1点を返されたが、2−1で勝利。覇権奪還を目指すアメリカが、3戦全勝でグループB首位突破を決めた。■ザンビア 1−4 ドイツドイツはオーストラリアとの初戦に勝利したものの、続くアメリカ戦では1−4で完敗。第3節では2連敗中のザンビアと対戦した。立ち上がりの10分、リー・シュレルのゴールでいきなりリードを奪うと、48分にはクララ・ビュールの鮮やかなゴラッソで追加点を奪取。対するザンビアも、直後の50分に相手GKのミスから1点を奪うが、ドイツはその後2点を追加し、4−1で終了。ドイツが2大会ぶりの優勝に向け、準々決勝へ駒を進めた。【グループB順位】1位:アメリカ(勝点9/+7)2位:ドイツ(勝点6/+3)3位:オーストラリア(勝点3/−3)4位:ザンビア(勝点0/−7)<グループC>■ブラジル 0−2 スペイン昨年のFIFA女子ワールドカップを制した“世界女王”スペインと、ここまで1勝1敗のブラジルが対戦。前半アディショナルタイムに女子世界最優秀選手賞6度受賞のブラジルMFマルタが退場処分を受けると、68分にスペインがアテネア・デル カスティーリョのゴールで均衡を破る。90+17分にはアレクシア・プテジャスが勝負を決める2点目を奪い、2−0でスペインが勝利。グループステージ全勝で突破を決めた。一方、敗れたブラジルも3位で準々決勝に進んでいる。■日本 3−1 ナイジェリア引き分け以上で自力での決勝トーナメント進出が決まるなでしこジャパンは、22分に浜野まいかが貴重な先制点をゲット。32分には田中美南に今大会初ゴールが生まれ、リードを2点に広げる。しかし、42分にナイジェリアのジェニファー・エチェギニにゴールを決められると、ゲームの流れはナイジェリアに。それでも、この試合で負傷から復帰した北川ひかるが、前半終了間際に直接フリーキックを沈め、3−1でなでしこジャパンが勝利。2大会連続となる準々決勝進出を掴み取った。【グループC順位】1位:スペイン(勝点9/+4)2位:日本(勝点6/+2)3位:ブラジル(勝点3/−2)4位:ナイジェリア(勝点0/−4)【準々決勝】8月3日(土)22:00キックオフアメリカ vs 日本8月3日(土)24:00キックオフスペイン vs コロンビア8月3日(土)26:00キックオフカナダ vs ドイツ8月3日(土)28:00キックオフフランス vs ブラジル