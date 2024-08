SFアクション映画の金字塔『ターミネーター』シリーズ初のアニメーション、シリーズ「ターミネーター 0」よりダークでハードなアクション満載の本予告が公開された。

本作は、自我が覚醒した人工知能スカイネットが人類に核戦争を仕掛けた“審判の日(ジャッジメント・デイ)=8月29日”が訪れる1997年を舞台に贈るSFアクション。予告映像では、マルコムが「知識は力だ。知識があれば力に抗うこともできる」と息子ケンタ(声:下野紘)に語り掛け、ココロの研究に没頭していく様が映し出される。その過程でココロとの対話を行うマルコムだが、ココロは「聞かせてください、人類を救う価値について……」と彼に問いかける。なかなか答えを見出せず葛藤するマルコムだが、その間にも、未来から送り込まれた冷徹なターミネーターが迫る。

レジンスタンスのエイコもマルコムを探し出そうと奔走し、その過程では映像でも描かれる通り、“人類vs AI”の“血で血を洗う”かのような争いが勃発していく。我が子さえもターミネーターの脅威にさらされていくマルコムだが、果たしてココロとの対話の結末は?エイコは、ターミネーターの脅威を退けることができるのか?本当に人類は生き残るべき存在なのか──。



1997年、日本。科学者のマルコム・リー(声:内田夕夜)はスカイネットに対抗できる新たなAI“ココロ”(声:種粼敦美)の立ち上げを研究していた。しかし、完成を危険視した未来のスカイネットが、マルコムを抹殺しシステムの完成を止めるべく、ターミネーター(声:間宮康弘)を刺客として送り込む。そして、マルコム抹殺を止めるべく、人々のために戦うレジスタンスのエイコ(声:行成とあ)も未来からタイムスリップ。“生き残るべき”なのは、人類か、それともAIか。

1984年に『ターミネーター』がの監督・脚本で製作され、アーノルド・シュワルツェネッガーの名を世界に轟かせたSFアクション映画の金字塔「ターミネーター」シリーズ。そのシリーズ初のアニメーション作品では、ショーランナー兼エグゼクティブプロデューサーをマットソン・トムリン(『プロジェクト・パワー』『THE BATMAN-ザ・バットマン-』)、ディレクターを工藤昌史(「BLEACH」シリーズ、「ハヤテのごとく!」シリーズ)、アニメーション制作をProduction I.G(「怪獣8号」「ハイキュー」シリーズ)が務め、アニメーションシリーズならではの物語が紡がれていく。

