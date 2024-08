(MCU)『&ウルヴァリン』でウルヴァリン役奇跡の再演を果たしたヒュー・ジャックマン。映画が公開を迎え、早速今後の進退についても気になるところだが、マーベル・スタジオはどのように考えているのか。

米では、MCUを率いるマーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギがウルヴァリンの今後について言及している。実写版ウルヴァリン役を務めてきたのは、これまでにジャックマンのみ。ファイギは、いつの日か別の俳優がウルヴァリン役を継承することは不可避であると考えているようだ。

「今後数十年で、それは避けられないでしょう。もしそれが起きたら、全く違う、大胆な再解釈でなくてはいけません。ヒュー・ジャックマンほど彼のウルヴァリンを素晴らしく演じられる人はいませんから。」

もっとも、それが実現するのは少し先の未来になりそうだ。ファイギは「コミックの読者なら分かるかと思いますが、この数十年の間で違う種類のキャラクターがたくさん出てきています。いつかこの先、違うバージョンを掘り下げるのは楽しいと思います」としながらも、「私たちには差し迫った計画はありません」と語っている。もし近い将来MCUでウルヴァリンが再登場することがあれば、ジャックマンが続投すると捉えることも可能だろう。

上述のコメントでジャックマン版ウルヴァリンのオリジナリティを称賛したファイギ。2代目ウルヴァリンについては「まったく違うスタイルとやり方になると思います」と再び強調しており、「もし誰かがヒュー・ジャックマンのウルヴァリンの真似をしようとしたらそれはとても大きな間違いでしょうね」とまで語っている。

『デッドプール&ウルヴァリン』劇中では、ジャックマンがウルヴァリンを90歳まで演じ続けるという過酷ジョークが繰り出された。これが現実となったら衝撃的だが、55歳にして筋骨隆々な肉体を維持し続けているジャックマンならあり得るかもしれない。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

