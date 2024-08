『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』をもって(MCU)に参戦となる名優ハリソン・フォード。広大な世界に足を踏み入れるにあたり、MCUのことをどれだけ理解しているのだろうか。

マルチバース・サーガに突入したMCUでは、マルチバースや神聖時間軸、分岐イベント、タイムスリップといった独自の概念が頻発するようになった。ネット上では、そんなMCUに関する質問を受けたフォードが見せた困惑の様子が俄かに話題を呼んでいる。

米サンディエゴ・コミコン2024に登場したフォードに、米Screen Rantが『&ウルヴァリン』で初めて紹介された概念「アンカー」について、「あなたがいるユニバース、(アース)616のアンカーは誰だと思いますか?」と質問。これに対し、フォードは少しの沈黙の後、「616だって?」と戸惑った様子だ。フォードは「私はユニバース616にいるのか」とインタビュアーに確認し、最後には「なんのことかさっぱりだ」とだけ言い残してその場を立ち去ってしまった。

この投稿をInstagramで見る

マルチバース・サーガよりやや複雑化しているMCUだが、フォードは『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』の撮影を楽しんだようだ。MCUへの参加を「想像力への通常の制約から解放されました」と語りながら、「一緒に仕事をした人たちは素晴らしかったです。監督のジュリアス・オナーは素晴らしい仕事をしてくれたし、(アンソニー・)マッキーは一緒に仕事をしていてとても楽しい人です。良い時間を過ごせましたよ」と振り返った。

『ブレイブ・ニュー・ワールド』でフォードが演じるのは、サディアス・ロス米大統領。劇中ではレッド・ハルクに変貌することになるようで、サンディエゴ・コミコン2024でステージに登壇したフォードはハルク化の様子を披露していた。



The post first appeared on .