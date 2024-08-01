＜朝鮮日報＞ＥＣサイト・ウィメプ　中国アリエクスプレス・テムへの売却推進

＜東亜日報＞新放送通信委員長、公営放送の理事選任…野党「弾劾」推進

＜中央日報＞ハマス最高指導者、テヘランで殺害　イラン「イスラエルへの復讐が義務」

＜ハンギョレ＞放送通信委員長、任命当日に公営放送の理事陣交代を強行

＜京郷新聞＞新放送通信委員長、初日に放送文化振興会の理事選任強行

＜毎日経済＞「ＡＩバブル」懸念のエヌビディア株、ビットコインよりも乱高下

＜韓国経済＞規模拡大競争の果て…プラットフォームユニコーンが相次ぎ経営難に
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止