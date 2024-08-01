１日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 豪・四半期輸入物価指数

１０：３０ 豪・貿易収支

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・失業率

２０：００ 英・英中央銀行金利発表

２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨

２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２１：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２１：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

２３：００ 米・建設支出

※スイス市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：寿スピリッツ<2222>，日本ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，モノタロウ<3064>，日東紡<3110>，レンゴー<3941>，協和キリン<4151>，三菱ケミＧ<4188>，アステラス<4503>，大塚ＨＤ<4578>，大塚商会<4768>，ＡＧＣ<5201>，日本製鉄<5401>，住友電<5802>，ヒロセ電<6806>，カシオ<6952>，京セラ<6971>，トヨタ<7203>，ひろぎんＨＤ<7337>，メディパル<7459>，ＨＯＹＡ<7741>，丸紅<8002>，三井物<8031>，三菱商<8058>，三菱ＵＦＪ<8306>，群馬銀<8334>，大和<8601>，相鉄ＨＤ<9003>，ＪＲ西日本<9021>，ヤマトＨＤ<9064>，メイテックG<9744>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：アップル，アマゾン・ドット・コム，インテルほか



出所：MINKABU PRESS