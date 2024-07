今田耕司、王林がガイド！Daiichi-TV「新ニッポン観光！ウハウハ新名所の仕掛け人」

Daiichi-TVの45周年記念番組「新ニッポン観光!ウハウハ新名所の仕掛け人」が、2024年8月3日(土)午後3時から全国28局ネットで放送されます。

新ニッポン観光!ウハウハ新名所の仕掛け人

放送日時 : 2024年8月3日(土)午後3:00〜3:55

スタジオ出演: 今田耕司、王林

ロケ出演 : 浜口京子、みやぞん

製作著作 : 静岡第一テレビ

番組HP :

https://blog.tv-sdt.co.jp/nippon-kanko2024/

コロナ禍で止まっていたインバウンドが復活し、日本各地にウハウハ(大儲け)している人たちがいます。

番組ではニッポン列島隈なく取材、仕掛け人たちを追いました。

静岡県の清水港には豪華クルーズ船の着岸数が急増、多数の外国人観光客が訪れるまさにチャンス!

この機を見越して仕掛けたインバウンドビジネスとは!?

富士山だけではない、仕掛けが紹介されます。

この他にも、東京・池袋では浜口京子が夜な夜な外国人が集まる「筋肉女子」に潜入。

みやぞんは外国人が殺到する愛知県春日井市のお寿司屋さんへ現地調査。

スタジオでは今田耕司、王林が仕掛け人の素顔に迫ります。

■出演者コメント

《今田耕司》

外国の方が集まる理由がわかったね。

特にラーメンYouTuberのツアーが気になって、自分も体験したいし、関わってみたい。

寄席もツアーに入れてもらいたいなあ。

日本の芸人は自分のステージがあってお客さんとは境界がありながらも、笑いを通して一つになっていく。

仕掛け人たちは海外の人たちと最初から一つになっていて、それで喜ばせている。

日本のお笑いにもミックスできたらと思いました。

この番組を見て気づいたのは、皆さんも自分の持っているものを再確認してほしい。

お宝がきっとあるんで、使い方見せ方など、それをどう使うかのヒントになる。

あなたも仕掛け人になれる!ウハウハになれますよ!

《王林》

ニッポンすごいな、まだまだいけるなと可能性を感じました。

SNSで見たことある仕掛け人がいたけれど、深くまでは知らなくて、こんなすごいことをしていたんだなって。

青森には宝がいっぱいある、それを活かすヒントをもらいました。

伝統工芸品を作る職人さんは、外に見せずに作業をしているけどそれを見せるだけでもパフォーマンス。

外国の方はそれに感動してモノを買い、生で見たいと思ってくれるんだってわかりました。

見える化って大事!

ちょっと壁に当たっている、悩んでいるって人に見てもらいたいです。

こうしたらいいんだ、上手くいった例がいっぱい詰まっています!

【日本テレビ系28局ネット】

NTV 日本テレビ/STV 札幌テレビ/RAB 青森放送/TVI テレビ岩手/MMT ミヤギテレビ/ABS 秋田放送/YBC 山形放送/FCT 福島中央テレビ/TeNY テレビ新潟/TSB テレビ信州/YBS 山梨放送/KNB 北日本放送/KTK テレビ金沢/FBC 福井放送/CTV 中京テレビ/YTV 読売テレビ/NKT 日本海テレビ/HTV 広島テレビ/KRY 山口放送/JRT 四国放送/RNC 西日本放送/RNB 南海放送/RKC 高知放送/FBS 福岡放送/NIB 長崎国際テレビ/KKT 熊本県民テレビ/KYT鹿児島読売テレビ

