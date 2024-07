二郎系万能調味料！YOKOYAMA「TONGARI 豚骨ニンニクドレッシング＆ソース」

YOKOYAMAは、「TONGARI 豚骨ニンニクドレッシング&ソース」を、イトーヨーカ堂首都圏店舗(一部店舗を除く)で順次販売中です。

YOKOYAMA「TONGARI 豚骨ニンニクドレッシング&ソース」

販売開始日:

イトーヨーカ堂首都圏店舗(一部店舗を除く)で順次販売開始されます。

全国のスーパー、ドラッグストア、およびオンラインショップでも購入可能。

「TONGARI 豚骨ニンニクドレッシング&ソース」は、その名の通り、豚骨の深いコクとニンニクのパンチの効いた風味を融合させた独自の調味料です。

特に「二郎系」として話題になったこのソースは、シンプルなサラダから、肉料理、炒め物、そしてパスタなど、さまざまな料理に幅広く使用できる万能なソースとなっています。

特徴:

本物の豚骨使用: 本商品はポークエキスを使用せず、本物の豚骨を使用しており、その濃厚な旨みとコクを実現しています。

・独自の味わい

豚骨の濃厚な旨みと、ニンニクの強烈な香りが絶妙にマッチ。

料理の風味を一段と引き立てます。

・多用途

サラダ、肉料理、炒め物、パスタなど、さまざまな料理に活用可能。

・使いやすい

ボトルタイプで使いやすく、家庭での使用に最適です。

目まぐるしい成長と成功の秘訣:

昨年の販売開始から、YOKOYAMAは驚異的なスピードで成長を遂げてきました。

味の魅力はもちろん、代表の横山 淳一自らが商談に立ち会い、商品の魅力を直接伝えるスタイルが功を奏しています。

最初は若さゆえに鼻であしらわれることも多々ありましたが、一口食べるだけでほとんどのバイヤーが態度を変え、契約に至っています。

迅速な販路拡大と積極的なマーケティング戦略により、現在では多くの主要スーパーやドラッグストアで取り扱われています。

