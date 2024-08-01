【豪州】

貿易収支（6月）10:30

予想 51.5億豪ドル 前回 57.73億豪ドル（貿易収支)



【中国】

財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（7月）10:45

予想 51.5 前回 51.8（財新製造業PMI)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（7月）15:00

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)

予想 1.7% 前回 1.5%（前年比)



製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:30

予想 51.8 前回 51.8（製造業PMI（購買担当者指数）)



英中銀政策金利（8月）20:00

予想 5.0% 前回 5.25%（英中銀政策金利)



【ユーロ圏】

ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55

予想 42.6 前回 42.6（製造業PMI（購買担当者指数）)



ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:00

予想 45.6 前回 45.6（ユーロ圏製造業PMI)



ユーロ圏雇用統計（6月）18:00

予想 6.4% 前回 6.4%（ユーロ圏失業率)



【香港】

小売売上高（6月）17:30

予想 -11.7% 前回 -11.5%（価格・前年比)

予想 -12.7% 前回 -12.9%（数量・前年比)



【米国】

チャレンジャー人員削減数（7月）20:30

予想 N/A 前回 19.8%（前年比)



非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）21:30

予想 1.6% 前回 0.2%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 2.0% 前回 4.0%（単位労働費用・前期比)



新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）21:30

予想 23.6万件 前回 23.5万件（新規失業保険申請件数)

新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）

予想 185.6万件 前回 185.1万件（継続受給者数)



PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45

予想 49.5 前回 49.5（製造業PMI・確報値)



建設支出（6月）23:00

予想 0.2% 前回 -0.1%（前月比)



ISM製造業景気指数（7月）23:00

予想 49.0 前回 48.5（ISM製造業景気指数)



※予定は変更することがあります

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