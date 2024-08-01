【豪州】
貿易収支（6月）10:30
予想　51.5億豪ドル　前回　57.73億豪ドル（貿易収支)

【中国】
財新製造業PMI（購買担当者景気指数）（7月）10:45
予想　51.5　前回　51.8（財新製造業PMI)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（7月）15:00
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)
予想　1.7%　前回　1.5%（前年比)

製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:30
予想　51.8　前回　51.8（製造業PMI（購買担当者指数）)

英中銀政策金利（8月）20:00
予想　5.0%　前回　5.25%（英中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（7月）16:55
予想　42.6　前回　42.6（製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）17:00
予想　45.6　前回　45.6（ユーロ圏製造業PMI)

ユーロ圏雇用統計（6月）18:00
予想　6.4%　前回　6.4%（ユーロ圏失業率)

【香港】
小売売上高（6月）17:30
予想　-11.7%　前回　-11.5%（価格・前年比)
予想　-12.7%　前回　-12.9%（数量・前年比)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（7月）20:30
予想　N/A　前回　19.8%（前年比)

非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第2四半期）21:30
予想　1.6%　前回　0.2%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　2.0%　前回　4.0%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（07/21 - 07/27）21:30
予想　23.6万件　前回　23.5万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/14 - 07/20）
予想　185.6万件　前回　185.1万件（継続受給者数)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）22:45
予想　49.5　前回　49.5（製造業PMI・確報値)

建設支出（6月）23:00　
予想　0.2%　前回　-0.1%（前月比)

ISM製造業景気指数（7月）23:00
予想　49.0　前回　48.5（ISM製造業景気指数)

※予定は変更することがあります