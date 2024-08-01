本日の予定【発言・イベント】
17:00 ECB月例経済報告
20:00 英中銀政策金利、四半期インフレ報告、議事録公表
20:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
22:00 英DMPインフレ調査（7月）
2日1:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について質疑応答
米自動車販売（7月）
※米政権、対中関税引き上げを2週間延期
欧米主要企業決算
BMW、フォルクスワーゲン、フェラーリ、シェル、メルク、バークレイズ、クレディアグリコル
バイオジェン、モデルナ、アップル、インテル、スナップ、アマゾンドットコム、コインベース
※予定は変更することがあります
20:00 英中銀政策金利、四半期インフレ報告、議事録公表
20:30 ベイリー英中銀総裁、記者会見
22:00 英DMPインフレ調査（7月）
2日1:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、金融政策について質疑応答
米自動車販売（7月）
※米政権、対中関税引き上げを2週間延期
欧米主要企業決算
BMW、フォルクスワーゲン、フェラーリ、シェル、メルク、バークレイズ、クレディアグリコル
バイオジェン、モデルナ、アップル、インテル、スナップ、アマゾンドットコム、コインベース
※予定は変更することがあります