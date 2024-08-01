＜個人投資家の予想＞ 08月01日 07時 ＜個人投資家の予想＞ 08月01日 07時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(7908) ＫＩＭＯＴＯ 東証スタンダード [ 割高 ]

(7735) スクリン 東証プライム [ 割高 ]

(3054) ハイパー 東証スタンダード [ 妥当圏内 ]

(9104) 商船三井 東証プライム [ 割高 ]

(7283) 愛三工業 東証プライム [ 割安 ]



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(2638) ＧＸロボ日株 東証ETF [ 分析中 ]

(3841) ジーダット 東証スタンダード [ 分析中 ]

(3350) メタプラネット 東証スタンダード [ 分析中 ]

(4883) モダリス 東証グロース [ 割高 ]

(7732) トプコン 東証プライム [ 割安 ]





出所：MINKABU PRESS

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