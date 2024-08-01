日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の3万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43707.00円 ボリンジャーバンド3σ
42472.80円 ボリンジャーバンド2σ
41238.60円 ボリンジャーバンド1σ
40004.40円 25日移動平均
39910.00円 一目均衡表・基準線
39006.13円 75日移動平均
38777.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38770.20円 ボリンジャーバンド-1σ
38710.00円 1日夜間取引終値
38680.00円 一目均衡表・転換線
38514.00円 5日移動平均
38260.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37536.00円 ボリンジャーバンド2σ
36819.30円 200日移動平均
36301.80円 ボリンジャーバンド3σ
255.80円 31日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43707.00円 ボリンジャーバンド3σ
42472.80円 ボリンジャーバンド2σ
41238.60円 ボリンジャーバンド1σ
40004.40円 25日移動平均
39910.00円 一目均衡表・基準線
39006.13円 75日移動平均
38777.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38770.20円 ボリンジャーバンド-1σ
38710.00円 1日夜間取引終値
38680.00円 一目均衡表・転換線
38514.00円 5日移動平均
38260.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37536.00円 ボリンジャーバンド2σ
36819.30円 200日移動平均
36301.80円 ボリンジャーバンド3σ
255.80円 31日日経平均株価現物終値
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