　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の3万8710円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43707.00円　　ボリンジャーバンド3σ
42472.80円　　ボリンジャーバンド2σ
41238.60円　　ボリンジャーバンド1σ
40004.40円　　25日移動平均
39910.00円　　一目均衡表・基準線
39006.13円　　75日移動平均
38777.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38770.20円　　ボリンジャーバンド-1σ
38710.00円　　1日夜間取引終値
38680.00円　　一目均衡表・転換線
38514.00円　　5日移動平均
38260.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37536.00円　　ボリンジャーバンド2σ
36819.30円　　200日移動平均
36301.80円　　ボリンジャーバンド3σ
255.80円　　31日日経平均株価現物終値


株探ニュース