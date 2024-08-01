ÆüËÜ¤È¤ÎÂÐÀï·èÄê¤Ç¡Ö¹¬±¿¤¬Èù¾Ð¤ó¤À¡×¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¡È¶¯Å¨²óÈò¡É¤Ë°ÂÅÈ¡Ö´ò¤·¤¤ÇÔËÌ¡×
ÆüËÜ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÂÐÀï
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î30Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°DÁÈ¤ÎºÇ½ªÀï¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°ÌÄÌ²á¤Ç½à¡¹·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢CÁÈ¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿Í¥¾¡¸õÊä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹¬±¿¤¬Èù¾Ð¤ó¤À¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤ÎÂÐÀï¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö´ò¤·¤¤ÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö·ë²ÌÅª¤ËºÇÁ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÀï¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë5-0¡¢Âè2Àï¤Ç¥Þ¥ê¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤ÆÁá¡¹¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¼ç¾¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤ò´Þ¤à¼çÎÏÀª¤òÂçÉý¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥ó¥»¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËFWºÙÃ«¿¿Âç¤¬·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£3Àï7¥´¡¼¥ëÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Ê¤«¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Î½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Î°ø±ï¤ÎÂÐ·è¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐÀï¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Öokdiario¡×¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¥¨¥¸¥×¥È¤ËÇÔ¤ì¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¹¬±¿¤¬Èù¾Ð¤ó¤À¡×¤È¼è¤ê¾å¤²¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥â¥í¥Ã¥³ÂÐ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¾¡¼Ô¤¬ÂÔ¤Ä½à·è¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤¿ÅÚÉ¶¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤¹¤ë»öÂÖ¤òÈò¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤È¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂÐ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Î¾¡¼Ô¤È¤Î»î¹ç¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë°ÂÅÈ´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤ÇÔËÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾¡Íø¤â°ú¤Ê¬¤±¤âÄÏ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¥â¥í¥Ã¥³¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢ÊÌ¤Î»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËºÇÁ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¹Ô¤¯¼ê¤Ë¤Ï¼ê¶¯¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥â¥í¥Ã¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡¢Áá¤¯¤â½à·è¾¡¤ÎÂÐÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Ú¥¤¥óÁ´ÂÎ¤ËËý¿´¤äÌýÃÇ¤¬³È¤¬¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±ÆüËÜ¤ËÆÍ¤¯·ä¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë