Ememeは、ユーザーが会話とアニメを自動で生成する3D-AIキャラクターを作成できる、チャットAI投稿プラットフォーム『EmemeAI』を開始しました。

Ememeは、ユーザーが会話とアニメを自動で生成する3D-AIキャラクターを作成できる、チャットAI投稿プラットフォーム『EmemeAI』を開始。

また賞金と限定アイテムがもらえる「チャットAIキャラクターコンテスト」も開催します。

YouTube:

【好きな3Dモデルをアップロードし、自動でおしゃべりして動くAIキャラを自作】

「EmemeAI」はあなたの好きな3DモデルでAIキャラクターを作成できるチャットAI投稿プラットフォームです。

投稿されたAIキャラクターは自動で会話とアニメーションを生成し、世界中の人とチャットできます。

ChatGPTなど、一般的なチャットAIはテキストでの会話をメインとしており、AIキャラクターの感情が十分に表現されていませんでした。

「EmemeAI」では、ユーザーが所有する3Dモデル(VRMファイル)をアップロードすることでAIが身体をもち、喜怒哀楽の表情やジェスチャーでの身体表現を可能にする他、同社独自の技術により、会話に合わせた表情とボディアニメーションの自動生成が行われます。

【チャットAIコンテスト開催、優勝者には賞金15万円と限定アイテムをプレゼント】

開催期間中に投稿された中で、最もチャット回数が多かったAIキャラクター*1に、賞金15万円と限定アバターアイテム「クラウン」がプレゼントされます。

■開催期間

2024年7月31日〜2024年8月31日 23:59(JST) 締切

■賞品

15万円*2+限定アバターアイテム「クラウン」*3

*1:チャット回数を増やす目的での過剰なアクセスを検知した場合は、該当キャラクターを本コンテストの対象外とさせていただくことがあります。

*2:日本以外の国の居住者はUSD1,000

*3:限定アバターアイテム「クラウン」は(受賞者の希望がある場合に)運営側で該当キャラクターの頭部に装着します。

【コトブキヤのアバターをAIキャラクターにできる、あのVTuberたちもAITuberに変身】

■人気デザイナー「さいとうなおき」「寺田てら」デザインアバターが、あなたのAIキャラに

コトブキヤのプリセットアバター

AIキャラクターの3Dモデルは自分でアップロードする他に、初期アバターから選ぶこともできます。

株式会社壽屋(以下「コトブキヤ」)より、さいとうなおき氏、寺田てら氏をはじめとする人気イラストレーターにデザインされた個性豊かな7体のアバターを選択可能です。

(C) KOTOBUKIYA

■人気VTuberたちが自身をAIキャラクター化

本プロジェクトに共鳴したVTuberが自身のAIキャラクターを作成し「EmemeAI」に投稿。

真綿スピカ、得愛ユニ等、10名以上の人気VTuberのAIキャラクターとチャットすることが可能です。

