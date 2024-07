〈食べログ3.5以下のうまい店〉本当は秘密にしておきたい！ 東新宿の穴場ビストロに食通が夜な夜な集まる理由

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回はグルメライター小寺慶子さんがおすすめする、東新宿にある隠れ家ビストロをご紹介。

〈食べログ3.5以下のうまい店〉

教えてくれた人

小寺慶子

肉を糧に生きる肉食系ライターとして、さまざまなレストラン誌やカルチャー誌などに執筆。強靭な胃袋と持ち前の食いしん坊根性を武器に国内外の食べ歩きに励む。趣味はひとり焼肉と肉旅(ミートリップ)、酒場で食べ物回文を考えること。「イカも好き、鱚もかい?」

初回で迷わずたどり着くのは不可能!? 雑居ビルの一角に佇む驚旨ビストロ

巷では「おいしい店は食べログ3.5以上」なんて噂がまことしやかに流れているようだが、ちょっと待ったー!

食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下だ。

食べログでは口コミを独自の方法で集計して採点されるため、口コミ数が少なかったり、新しくオープンしたお店だったりすると「本当はおいしいのに点数は3.5に満たない」ことが十分あり得るのだ。

点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

店は職安通りに面した古い雑居ビルの奥に。隣はコインランドリーという、なんともアナーキーなロケーション

1990年代の後半はまだ「歌舞伎町に隣接したディープなエリア」というイメージが強かった東新宿。黄色の電飾が輝く大型ディスカウントストアがオープンした頃から第一次韓流ブームが巻き起こる2000年代のはじめまで、多くの日本人にとっては“未知の領域”であったが、今ではすっかり日本最大級のコリアンタウンとして、老若男女を問わずに賑わう街へと生まれ変わった。そんな大久保エリアで食を楽しむとなると、本場気分で楽しめる韓流グルメがまず頭に浮かぶが、食べることが好きな大人のソウルを満たしているのが、大江戸線の東新宿駅に近い雑居ビルに店を構える「umedaya」だ。

奥のカウンターは5席。入り口側はテーブルのようなつくりになっており、最大6名まで座ることができる

いわゆる「隠れ家」と言われるレストランに通い慣れた人でも「まさか、こんな場所に」と尻込みするほど、マニアックなロケーション。雑居ビルのスロープを進むと左手に小さな入り口が。扉を開くと変形カウンターのみの8坪ほどの空間が現れ、想像よりもアットホームな雰囲気にほっと胸を撫でおろす。店主の手塚佳典さんが手書きのメニューを差し出してくれるのでアラカルトで好きなものを好きなだけオーダーしたい。秘密基地のような雰囲気も相まってこれから出される料理への期待も高まる。

料理のハイセンスぶりに稲妻が走る!

手塚佳典さん。ひとりで「umedaya」を切り盛り。ワンオペながら、調理もサービスも驚くほどスムーズ

柔和な表情とおだやかな口調。接客も調理をする姿も自然体で、料理を提供するテンポもじつにリズミカル。亀戸「梅田屋 本店」が経営母体の同店で料理の腕を振るう手塚佳典さんは新宿の調理師専門学校を卒業した後、ブーランジェリーや都内のフランス料理店でも働いた。どんなに手間をかけようと良い素材を使おうと、おいしい料理は作る人のセンスと腕にかかっている、というのは当たり前のようでいてそれを心の底から実感することは意外と少ない。ところが、手塚さんの料理は食材使いも盛りつけも一見、シンプルなようでいて、想像を軽々と超えた“驚旨“な味で食べ手の心をぐいぐいと惹きつけるのだ。

すべてのメニューを制覇したくなる! 小寺さんおすすめ料理とは?

ポテンシャルの高さを物語るアミューズに冒頭から心をつかまれる

季節のムース(写真は蕪)。濃厚玉ねぎ最中は10時間かけてじっくり炒めた玉ねぎのペーストをのせて

初めて訪れるレストランの場合、アミューズは「名刺」的な役割を持つが、あまり仰々しすぎてもプレッシャーを感じるし、とは言えなんの変哲もないと気持ちがトーンダウンしてしまう。そういう意味では、塩味と甘みが絶妙な季節のムースは適解。さらに最中の皮にのせた玉ねぎ炒めを食べると、飾り気はないが丁寧に調理された一品からシェフの人柄が伝わってくるようだ。自家製のくるみパンはふかふかと香ばしく、胃袋がゆるやかに広がっていく感覚がすでに心地よい。

何から食べようと悩むのも幸せな前菜盛り合わせにお酒がついつい進む!

「前菜7種盛り」825円。ホタテのムースのズッキーニ巻き、うなぎの肝のレバーペーストなどさりげなく趣向をこらした一品が一皿に

少しずついろいろ食べられる前菜の盛り合わせは、ただでさえ食いしん坊の心をときめかせるが「umedaya」は、一品一品がさりげない存在感をもって一皿に盛られており、一口ごとに楽しい驚きがある。サフランリゾットを詰めたイカ飯やペコリーノチーズと枝豆のキッシュなどを味わい、心の中で歓声をあげながら、気づけばワイングラスが空に。膨大な仕込みを想像すると頭が下がるが、手塚さんの料理は押しつけがましさが皆無で「シンプルにおいしい料理を食べてほしい」という気持ちが舌と心に伝わるから、うれしくてつい飲みすぎてしまうというのは、もちろん自分への言い訳だ。

たっぷりうまみが凝縮されたトリッパに思わずワインも飲みっぱ!

「トリッパトマト煮」902円。トマトのまろやかな酸味、玉ねぎの甘みが凝縮。もちろんハチノスのクセも皆無でこれまたワインが進む

主にフレンチ歴が長いシェフだが、ジャンルレスなメニュー構成も魅力的。トリッパトマト煮は内臓を使う料理とあって、臭みをいかに除き食感にハリを出すかがおいしさのポイントだが、内臓と玉ねぎ、トマトの量を同じ比率で作るという煮込みはトマトのまろやかな酸味や玉ねぎの甘みがぎゅっと凝縮しており、濃厚な風味。ハチノスのしゃきっとした歯ざわりも際立っており、ほろ酔い気分になるにつれ「1人ずつのポーションだと、トリッパぐれがない」などとウキウキとした気分になる。

あおさのりの香りに食欲が刺激されるパスタは何度でもリピートしたくなること必至!

「ベーコンあおさのり」1,848円。生クリームでマイルドに仕上げたパスタ。思わずソースにパンを浸したい衝動に。オイル系は1,518円、トマト系は1,628円と値段が異なる

適度にお酒も回ってきたら恋しくなるのが、炭水化物。メニューを見るとオイル系、トマト系、クリーム系とだけ記されており、その日ある食材で手塚さんが手際よくパスタを作ってくれるという。自身が「思い入れがある」というベーコンあおさのりのスパゲッティは、神泉の「Italian Bar Jurio」の名物でもある。「昔からお世話になっている先輩」へのリスペクトを込めた一皿は、カリカリに焼いたベーコンの塩気とコクのある生クリームとあおさのりの香りがパスタに絡み、白ワインはもちろん、人気のレモンサワーとの相性も抜群だ。

肉のうまみを丁寧に引き出し、しなやかな食感に仕上げる火入れはもはや、神業!

「津軽鴨のロースト」2,178円。甘夏のソースもさっぱりと爽やかで肉のうまみに品良く寄り添う。皮目と肉のテクスチャーにうなること間違いなし!

前菜盛り合わせで飲み、トリッパで飲み、パスタでも飲んですっかりいい気分になったところにお待ちかねの締めの肉料理が。皿上にどんと鎮座した津軽鴨のローストは美しい色みをおびて、皮目もぱりっと焼き上がっているのが一目瞭然。この店ではすべての料理において、出し惜しみをしない優しさがある。ありがたく噛み締めながら食べる肉料理も良いが、できれば最後まで食を謳歌しているという感覚に包まれたい。厚みをしっかり持たせて焼いた鴨肉にナイフを入れると、しなやかな弾力が手に伝わり、それを口に運べば力強いうまみが一気に広がる。本当においしい肉を食べた時にだけ感じる“ニクスタシー”に包まれながら、あらためて「大久保に驚旨店あり」と強く思う。

飲み口すっきり! こだわりのレモンサワーは無限におかわりしたくなる!

レモンサワー各種。サイレントプールを使ったジンベースのレモンサワーは770円。甘さすっきりで、お酒好きならおかわり不可避!

ワイン好きであれば、もちろん最初からそれで通すのもいいが「umedaya」を訪れたら、ぜひ名物のレモンサワーを。定番からジンベースのものまでさまざまな種類のレモンサワーが、ご機嫌な夜をさらに盛り上げてくれる。

エリア的にこれまであまり縁がなかったという人も、韓流グルメ以外の選択肢を持っていたい人も。一度でも足を運べば、東新宿はもちろん大久保エリアで“驚旨体験”をするなら、これ以上の店はないと実感するはずだ。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆umedaya住所 : 東京都新宿区大久保1-1-9 新宿フラワーハイホーム 107TEL : 03-6380-3872

文:小寺慶子、食べログマガジン編集部 撮影:片桐圭

