子どもたちに科学の面白さを伝える！アンフィニ／シモツケラボ「理科実験教室」

アンフィニ/シモツケラボ「理科実験教室」

アンフィニは、『夏休みを楽しむ子どもたちに科学の面白さを伝えたい』という強い想いから、同社が受託運営する宮城県、茨城県、青森県、宮崎県、静岡県の放課後児童クラブにおいて、親子で楽しめる理科実験教室をシモツケラボと連携して2024年8月30日まで開催中☆

●理科実験教室の開催にあたって

理科実験教室は、例年であればオンラインでの開催となりますが、『夏休みを楽しむ子どもたちに科学の面白さを伝えたい』という強い想いから今回は対面での開催となりました。

(一部オンラインでの開催予定有り。)

北は青森、南は宮崎まで開催都市を拡大し、より多くの子どもたちと保護者が楽しめるイベントです。

理科実験教室では、『不思議!?な飛行物体を作ってみよう』をテーマに、約2時間の授業を展開していきます。

また、出張講義において、現地の保護者の方々にご協力をしていただき、理科実験を通して親子での交流を図ります。

アンフィニは、運営している児童クラブでの生活を充実させるだけでなく、親子との交流も大切としており、地域の子育て支援の充実も事業運営の大きな役割と認識しています。

実施する理科実験教室の詳細は以下の通りです。

◎2024年7月31日(水)

・岩出山放課後児童クラブ(宮城県大崎市)

・どんぐり学級(宮城県松島町)

◎2024年8月1日(木)

・古川稲葉児童センター(宮城県大崎市)

・日吉台放課後児童クラブ(宮城県富谷市)

◎2024年8月2日(金)

・五所川原小学校児童クラブ(青森県五所川原市)

・いずみ小学校児童クラブ(青森県五所川原市)

◎2024年8月5日(月)

・東海児童クラブ(宮崎県延岡市)

・東小児童クラブ(宮崎県延岡市)

◎2024年8月6日(火)

・宮崎東小児童クラブ(宮崎県宮崎市)

◎2024年8月16日(金)

・江戸崎児童クラブ(茨城県稲敷市)

◎2024年8月26日(月)

・あずま東児童クラブ(茨城県稲敷市)

・新利根地区児童クラブ(茨城県稲敷市)

◎2024年8月27日(火)

・金指放課後児童会(静岡県浜松市浜名区)

・中川放課後児童会(静岡県浜松市浜名区)

◎2024年8月28日(水)

・気賀・気賀第2放課後児童会(静岡県浜松市浜名区)

・三ヶ日東放課後児童会(静岡県浜松市浜名区)

◎2024年8月29日(木)

・諸川児童クラブ(茨城県古河市)

・2小スマイルクラブ(茨城県古河市)

◎2024年8月30日(金)

・城西小児童クラブ(茨城県結城市)

