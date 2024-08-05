ÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡ª¡©ºÊ¤¬¼«Ê¬¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤êÇØ¶Ú¤¬Åà¤ëµÁÉã¡ÚÃ¶Æá¤ÎÉâµ¤Áê¼ê Vol.48¡Û
Í³°á¤ÈÎ´»Ê¤Ï·ëº§3Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×ÉØ¡£
·ëº§¼°¤Î»þ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°¦²Ú¤Ï¡¢Î´»Ê¤ÎÀÎ¤«¤é¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤Î°¦²Ú¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Éâµ¤»ö·ï¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¶Æá¤ÎÉâµ¤Áê¼ê 48ÏÃ
Í³°á¤¬Î´»Ê¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¤¯¤È¡¢¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÁø¶ø¡£Î´»Ê¤Ï¡¢°¦²Ú¤Î²È¤ËÆþ¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ºÍ³°á¤¬Æþ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤ËÎ´»Ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¸½¤ì¡Ä¡Ä¡£
Î´»Ê¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¶Ã¤¯°ìÆ±¡£¤½¤·¤ÆÉâµ¤¤Î·ï¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Î´»Ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ë¡£
¤½¤·¤ÆÌÀÆü¡¢°¦²Ú¤¬¼Â²È¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¶Æá¤ÎÉâµ¤Áê¼ê¡×¤ÏËèÆü¹¹¿·Ãæ¡ª
¡Ê¤È¤ê¤Þ¤ë¤È¤Í¤³¤Ý¤Á¤ã¡Ë