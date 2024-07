OZworld出演！エピカ『9周年2マンアニバーサリーパーティー』

ナイトクラブ「エピカ」の9周年を記念した『9周年2マンアニバーサリーパーティー』を2024年8月3日(土)に開催します。

エピカ『9周年2マンアニバーサリーパーティー』

【JAPAN NO.1 HIP HOP NIGHT CLUB EPICA】

沖縄エピカとは、世界最大規模のヒップホップフェスティバル『Rolling Loud Thailand』のプレパーティーにも推奨される、ナイトクラブを高田一司氏がプロデュースしています。

国内外屈指のトップクラスDJ勢のサウンドセット、ヘッドライナークラスのアーティストキャスティングにこだわったパーティー制作には独自の沖縄の地域マーケティングやクラブビジネスのブランディング戦略、独自の人事論を提唱しています。

■開催概要

1フロアで構成された国内最大のナイトクラブ/ライブスタジオ。

ガラスで仕切られたラウンジルーム、バーカウンターを併設したプライベートVIP個室(カラオケ付き)、アーティストや有名人専用のシークレットVIPルーム(カラオケ付き)を完備した、国内最大のエンターテインメントナイトクラブ。

“第一部はエピカ周年3年連続ヘッドライナーOZworldによる全国ツアー「UTAGE2.5 CLUB TOUR -ORIGIN-」のファイナルがデイ・イベントで開催決定!”

“第二部はDJ DANBO オーガナイズによる日本No.1 HIP HOPパーティー「THE WAVE」を開催!

大好評の9周年ノベリティーグッズ企画は、第3弾、“Alex Jewelry × epica”オリジナルストラップ、プラス“epica 9周年限定オリジナルTシャツプレゼントキャンペーン”を開催!

【第一部・開催概要】

「UTAGE2.5 CLUB TOUR -ORIGIN- FINAL Supported by HABUSH」

OZworld Guest. ACE COOL, Red Eye, SO-SO

期間:2024年8月3日 土曜日

時間:OPEN 17:00PM / START 18:00

場所:epica OKINAWA

※未成年入場可能

前売りチケット:イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/4015280001?P6=001&P1=0402&P59=1

<OZworld プロフィール>

『沖縄生まれ沖縄育ち、独特の感性とトリッピーな世界観から飛び出すリリックと変幻自在のフロウを巧みに操り独自のワールドを展開する。

2019年に1st Album「OZWORLD」をリリースし全国デビュー。

収録曲“NINOKUNI feat. 唾奇”は、YouTubeに公開したミュージックビデオが2,500万回を超える代表曲となる。

音楽活動はもちろん、アパレルブランド「朝方のミートパスタ道」、フィジタル・ジュエリーブランド「VOiCE」のプロデュース、リアルとヴァーチャルがリンクする仮想世界「NiLLAND」でのNFTプロジェクトのプロデュース、更には日本で初めてHIP HOPアーティストとしてプロeスポーツチーム(FENNEL)に加入するなど、HIP HOPの枠に囚われない先進的な活動を展開している。』

<ACE COOL プロフィール>

『広島県呉市出身のラッパー。

卓越したスキルで抒情的・哲学的なラップを放ち、聴く者を魅了する。

自身の半生をつづった2020年発表のコンセプトアルバム「GUNJO」は、その完成度の高さから多くの反響を呼んだ。』

<Red Eye プロフィール>

『2002年2月23日生まれ。

大阪府住之江区出身。

2017年、初出場した高校生ラップ選手権のバトルは世に強烈なインパクトを残し、今もベストバウトとしてバトルの歴史に刻まれている。

自身の生き様を描いたリリックとトリッキーなフロウ、独特な言語センスを駆使しヒップホップとレゲエのハイブリッドのキャッチコピーで日々精力的に音楽活動を行っている。』

<SO-SO プロフィール>

『日本を代表するヒューマンビートボクサー兼 音楽プロデューサー。

リリースしている楽曲は全てビートボックス サウンドのみで制作されており、ループステーションやボーカルエフェクターを使って自身の口から発せられる音を多重録音し、リアルタイムで音楽を構築していくパフォーマンスが武器である。

ポーランドで行われた世界大会「Grand Beatbox Battle2021」では世界でも史上初の5部門中4部門出場、日本人で初めてとなる世界チャンピオンの称号を「TAG LOOP部門」にて獲得。

またSO-SOのキャッチーなキャラクターと楽曲が反響を呼び、様々なメディアやライブに出演している。』

【第二部・開催概要】

「THE WAVE」

PRODUCED :DJ DANBO

SP GUEAST:DJ KOYA

RESIDENT :DJ TASK

期間 :2024年8月3日 土曜日

時間 :OPEN 21:00PM - 6:30AM

場所 :epica OKINAWA

□CREATIVE DIRECTOR / DJ□

<DJ DANBO プロフィール>

『約20年のキャリアから構成されるグルーヴ、オープンフォーマットスタイルで特にHIP HOPを得意とし、ラテンやアフロビーツ、ハウスなどへの展開は全てのオーディエンスを魅了する。

これまでに10ヵ国以上でツアーを組み国内屈指のインターナショナルDJである。

一度彼に引き込まれるとフロアから離れる事が出来ない。

是非現場で体感して欲しい。』

※「THE WAVE」とは、DJ DANBOプロデュースによる毎週末1,000名以上の集客を記録し入場規制がかかるほどの、今最もホットな大人気HIP HOPウィークエンドパーティーです。

世界水準のサウンドとオーディエンスのエネルギーは圧倒的で、日本ではここでしか体感できないものがある。

◇Music by DJ DANBO 毎月第四金曜日開催『DRIP』

『名詞で「滴 (しずく)」、動詞で「滴る」などの意味を持つ英単語“DRIP”。

スラングで“DRIP”一語でジュエリーで着飾る、イケ散らかすなどの意味があるバッチリ着飾り最高のパーティを楽しんで頂きたい。』

□SP GUEST□

<DJ KOYA プロフィール>

『2001〜2019年にわたり渋谷Club Harlem Red Zoneにてレジデントを務める。

90年代のNew YorkのHip Hopシーンに強く影響され、そこで培ったDJスタイルと卓越したMixセンスで東京を中心に全国各地のNight Clubでプレイしている。

Hip Hopを軸としたOpen Formatなプレイを得意とし、幅広いジャンルのオーディエンスから年代問わず共感を得ている。

』

□RESIDENT DJ□

<DJ TASK プロフィール>

『沖縄県出身。

米軍基地に囲まれたアメリカ文化の影響が強い土地柄で育ち、自然と洋楽に興味を持ち始めDJへの道を目指し、2002年より本格的にDJ活動を開始。

その後、県内外の様々なクラブやイベント等で日本人から外国人までを相手にHIP HOP中心のオープンフォーマットスタイルでプレイの幅を広げ人気を確実なものとした。

2015年よりepicaのレジデントとして拠点をおき、CEOの高田一司氏プロデュースの元で、DJ LEADやDJ DANBOと共に日本一のHIP HOPクラブへと提唱してきた。

国内外のトップクラスのDJやアーティストをブッキングし続へ創り上げるエンターテインメントは今後も見逃せない。』

<YTG/SAM プロフィール>

『Alex Jewelryのクリエイティブディレクター。

千葉雄喜が北区王子を拠点に地元の仲間と展開するアパレルブランド/ショップ「Dogs」の立ち上げメンバーとして活動する中で、ジュエリーデザインを手掛けるに至った。

「昔から恐竜や化石、鉱物が好きで、子供の頃の夢は考古学者だった。

それが宝石に興味を持ったきっかけ。

Alex Jewelryは良いと思ったものを素直な気持ちで選んで着用してほしい。』

【Alex Jewelryについて】

『2020年「From Beeds To Diamond」をコンセプトにスタートしたAlex Jewelryは、YTG、Hana、Alexの3人のデザイナーによる性別や年齢を問わないジュエリーブランド。

宝石=特別で非日常的なものではなく、日常で身近に着用できるデザインを意識しながら、仕入れ時から宝石一粒一粒のカットにまでこだわったS LINEや見るたびにポジティブな気持ちになれるようなカラーとワードを組み合わせたH LINEなどを展開しています。』

※ストラップについて

付属のスマホホルダーを使えばカバーに通してストラップが付けられます。

他にもバック、ポーチ、ハンディファン、カメラにもおすすめです。

腕に通せば落下防止にもなりますのでepicaでの楽しいひとときにに是非利用ください。

「epica 9th Anniversary × Alex Jewelry」

<ARY (アリ) プロフィール>

『epicaアートディレクター。

小さい頃からモノづくりが好きで、内装大工として修行後、独立し会社を立ち上げる。

古い家具などのリメイクや店舗の内装デザインなどをはじめ、オリジナルデザインのtシャツの企画などもおこなっており、過去に様々なアーティストとエピカのコラボtシャツ企画にアートディレクターとして携わっている。

』

(千葉雄喜, YOUNG COCO, AK-69, KANDY TOWN, \ellow Bucks, OZworld, MCTYSON, IO, KEIJU, etc…)

【epica OKINAWA】

〒900-0032 沖縄県那覇市松山1-5-1 ナムラプラザビル3F

◇年中無休 OPEN - CLOSED

9:00PM - 6:30AM (週末/WEEKEND)

9:00PM - 5:00AM (平日/WEEKDAY)

◯SNS Follower

女性入場無料&3ドリンク

(イベント時は適用外になる場合があります。)

※18歳から入場可能

■VIP予約/お問い合わせ■

TEL:098-917-0729 (21:00〜)

070-3851-9056 (13:00〜)

